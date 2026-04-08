Kledingfabrikant Nike presenteerde vorige maand veel van de nieuwe shirts voor het WK voetbal en in de interlands eind maart werden de tenues voor het eerst in actie getoond. Echter viel veel fans een enorme ontwerpfout op bij onder meer het Nederlands elftal, Frankrijk, Engeland en eigenlijk alle landen die Nike als shirtsponsor hebben. Een woordvoerder heeft de fout nu ruiterlijk toegegeven.

Nike heeft een opvallend probleem met de schoudernaden van de nieuwe WK-tenues toegegeven. Na talloze klachten van fans en de duidelijke zichtbaarheid van het defect tijdens interlands, werkt de sportgigant nu aan een oplossing.

Ook bij Nederlands elftal

Een opvallende bobbel bij de schoudernaad trok de aandacht, soms subtiel, soms ronduit lachwekkend. Waar het bij het thuistenue van de Verenigde Staten nauwelijks opviel, werd het effect bij het shirt van Frankrijk omschreven als “bijna komisch”. Ook tijdens Nederland - Noorwegen viel de opstaande schoudernaad op (zie foto).

'Een klein probleem geconstateerd'

Bij diverse spelers van Uruguay, met name in de wedstrijd tegen Engeland, leidde de uitstekende naad zelfs tot vergelijkingen met tekenfilmfiguren. Volgens The Guardian heeft een woordvoerder van de sportkledinggigant de fout erkend. “Tijdens de recente interlandperiode hebben we een klein probleem geconstateerd met onze nationale teamtenues, het meest zichtbaar bij de schoudernaad”, aldus het bedrijf.

'Niet van het niveau dat het zou moeten zijn'

“De prestaties worden er niet door beïnvloed, maar de algehele esthetiek is niet van het niveau dat het zou moeten zijn.” De reactie van fans op sociale media was furieus. Velen deelden soortgelijke problemen met de shirts die ze hadden gekocht, waarvan de prijzen oplopen tot 130 euro. Sommigen meldden dat ze het probleem konden verminderen door de shirts te wassen of te stomen.

Oplossing is enorme uitdaging

Nike is nu, zo meldt de Britse krant, in gesprek met bonden en leveranciers om de volgende stappen te bepalen. Het oplossen van het probleem is een enorme logistieke uitdaging, niet alleen vanwege de korte tijd tot de start van het WK (over iets meer dan twee maanden), maar ook door het hoge aantal reeds verkochte shirts. Het is afwachten of de tenues opnieuw worden ontworpen en welke compensatie ontevreden fans zullen krijgen.