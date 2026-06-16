De fans van het Nederlands elftal hebben zich dit WK nadrukkelijk op de kaart gezet. Afgelopen zondag vond in Dallas de befaamde Oranjemars plaats, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Japan. Daar kreeg de feestende menigte steun van een grootheid uit een andere sport. Dus heeft Oranje er een fan bij.

In 2024 werd het Oranjelegioen wereldwijd bekend. Tijdens het EK in Duitsland groeide de optocht richting het stadion uit tot een fenomeen, mede dankzij de stuiterende menigte die uitbundig meedeed op Links Rechts van Snollebollekes. Inmiddels worden ook de Verenigde Staten overspoeld door fans van het Nederlands elftal. Voor het duel met Japan kwamen zij opnieuw massaal samen.

Bekende gezichten in Oranjemars

De traditie werd voorafgaand aan de wedstrijd omarmd door enkele bekende gezichten. Oud-internationals Klaas-Jan Huntelaar en Tim Krul waren aanwezig. Ook liep scheidsrechter Shona Shukrula mee, samen met haar man Jeff Hardeveld, linksback van Telstar.

Daarnaast waren er ook internationale gasten bij de parade. Zo was de Britse internetsensatie Steve Bracknall van de partij, al zal niet iedereen hem hebben herkend. Ook Americanfootballspeler Jameis Winston danste onopgemerkt mee op de Oranjemuziek. Hij staat in de NFL bekend als een echte publiekslieveling.

Winston is quarterback van New York Giants en reist namens Fox Sports heel het land door tijdens het WK. De 32-jarige speler had het nieuwe thuisshirt van het Nederlands elftal aan en zijn wangen waren geschminkt in onze driekleur. Winston deelde er beelden van op Instagram en TikTok. Bij één van die video's reageert Snollebollekes: "Het Engelse nummer staat nu online!"

Jameis Winston dol op Nederlandse fans

De quarterback werd wel scherp in de gaten gehouden door beveiligers, maar dat weerhield hem er niet van om volop mee te feesten tussen de uitzinnige menigte. Zo zong hij uitbundig mee met Baila de Gasolina van Effe Serieus op de befaamde Oranje-dubbeldekker. "Niets is groter dan het Nederlandse leger", schreef hij bij beelden op Instagram.

Daar bleef het voor Winston overigens niet bij wat betreft zijn WK-avonturen. Na de wedstrijd tegen Japan hielp hij de Aziatische fans doodleuk mee met het opruimen van het stadion. Kortom: de goedlachse Amerikaan dompelt zich helemaal onder in de WK-sferen.

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