Koning Willem-Alexander is al helemaal in de feeststemming voor de tweede groepswedstrijd van Nederland op het WK. Hij zal samen met koningin Máxima en prinses Ariane gaan kijken naar het duel met Zweden in Houston. Er wordt een plekje voor hem vrijgehouden in de Oranjebus.

Op het fotomoment tijdens het staatsbezoek van het Japanse keizerspaar bleek dat de Oranjekoorts al heeft toegeslagen in het koningshuis. De geportretteerden moesten voor de camera's een stukje opschuiven naar links. Dat deed Willem-Alexander op toepasselijke wijze.

"Naar links...", zette hij het nummer van Snollebollekes in dat tijdens elke Oranjemars weer te horen is. Vervolgens schuifelt hij opzij. De artiest van het feestnummer reageert op de beelden. "Vond hem altijd al een man met een goede smaak", schrijft Rob Kemps op Instagram.

Uitgenodigd voor Oranjemars

De koning krijgt ook al een uitnodiging vanuit Houston. Daar treden Yves Berendse en Yuki Kempees op voor de Nederlandse fans voorafgaand aan de wedstrijd met Zweden. "Hij gaat gewoon mee links-rechts doen toch? Hij is overal welkom waar wij zijn", zegt Kemps bij Shownieuws.

"Dus al hij op die bus wil bij ons...", vervolgt hij. "Het is natuurlijk een hele veiligheidsoperatie. We kunnen het proberen. We houden een plekje voor hem vrij. Hij kan ook gewoon in het mascottepak van Nederland komen, undercover. En dan op die bus, links-rechts, gezellig."

Nederland - Zweden

De ploeg van bondscoach Ronald Koeman trapt om 19.00 uur (Nederlandse tijd) af tegen Zweden. De eerste groepswedstrijd tegen Japan keek de koning met de keizer van dat land. Het werd 2-2. De laatste tegenstander in de poule is Tunesië.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover