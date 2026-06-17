De spelers van het Nederlands elftal kregen dinsdag een extra dag vrij en die keuze kwam de staf van Oranje op kritiek te staan. Ondanks dat het bij clubvoetbal een normale gang van zaken is, hoopt men in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast dat niet-fitte spelers als Memphis Depay en Justin Kluivert maatwerk geleverd krijgen. "Als dat niet zo is, moet je afstand doen van deze staf."

De staf van het Nederlands elftal gaf de selectie dinsdag een vrije dag. Voor de basiself van het afgelopen duel was dat de tweede dag op rij een rustdag. Op de uitlooptraining na Japan werd er rustig gefietst en werkten alleen de reserves een training af. Inspanningsfysioloog Raymond Verheijen was daar in gesprek met De Telegraaf erg kritisch op.

'Spelers zijn geen machines'

Hedwiges Maduro, die zelf een WK speelde in 2006, denkt dat het allemaal wel meevalt. "Ze hebben toch niet twee dagen vrij gehad? Normaal heb je dit ook. In een normale trainingsweek ga je ook uitlopen en erna heb je een dag rust. Waarom moet het op een toernooi ineens anders? Die spelers zijn geen machines", legt hij uit.

Volgens hem is het zelfs van groot belang die nodige rust te geven. "De tweede dag na een wedstrijd is je lichaam het meest moe, dus die moet je vrij hebben. De eerste dag is gericht op herstel en voor de reserves om een zware training te hebben." Robert Maaskant geeft hem bijval in deze theorie. "Fysiologisch gezien moet je afvalstoffen kwijt natuurlijk, daar is de uitlooptraining voor. Dus je moet doorbloeden als het ware, alle afvalstoffen moeten je lijf uit. Dat kan je in een sauna doen, maar het beste is om het op de fiets te doen."

Zorgen om Kluivert en Depay

Toch blijven er nog vragen over: want is het voor Memphis Depay en Justin Kluivert, die net terugkomen van een blessure, niet heel belangrijk om juist genoeg prikkels te krijgen? "Ja, ik denk dat zij individueel trainen en dat het gewoon maatwerk is voor hen", vertelt Maaskant. "In alle eerlijkheid, zelfs als je de minimale inspanning doet met dit team krijg je de beste resultaten. Het gaat nu om voorbereiding en fit raken."

Verslaggever Aron Kattenpoel blijft kritisch en haalt het interview aan met Verheijen. "Ze hebben van de acht dagen al vijf dagen niet echt getraind. De dag voor de wedstrijd, de wedstrijd zelf, de dag na de wedstrijd, en dan hebben ze een paar partijtjes gespeeld op de dag na de wedstrijd. En nu hebben ze weer vrij...", legt hij uit.

Maatwerk bij Oranje

"Maar ik denk wel dat ze dat doen hoor", vertelt Maduro. "Het lijkt mij niet dat ze hen ook vrij geven. Iedereen wordt besproken in zo'n staf, speler voor speler. Van Dijk en De Jong moet je alleen fit houden, Memphis moet inderdaad wat meer doen. Maar dat doen ze wel", stelt Maduro gerust.

Dan gooit Maaskant er nog een schepje bovenop. "Sterker nog, als ze dat niet doen dan is dat een reden om te stoppen met deze staf. Op het moment dat je geen maatwerk levert met dit Nederlands elftal, met de mogelijkheden die je hebt bij de KNVB, dan voldoe je niet aan het topniveau wat er gevraagd wordt. Dan zal Nigel de Jong (directeur topvoetbal, red.) moeten kijken of dat gebeurd is. Als dat niet zo is, dan moeten we niet verder gaan met deze bondscoach."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreekt Robert Maaskant met Hedwiges Maduro en voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink de laatste ontwikkelingen op het WK voetbal en bij het Nederlands elftal. Ze zagen een fenomenale Lionel Messi, die volgens de heren Diego Maradona nu definitief heeft overtroffen, en genoten van Frankrijk met sterspeler Kylian Mbappé.

Ook komt de mooie transfer van Jan Paul van Hecke voorbij en discussiëren Maduro en Maaskant over de 'te lieve' staf van het Nederlands elftal. Beluister elke dag een nieuwe aflevering om 7.30 uur op jouw favoriete podcastplatform.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover