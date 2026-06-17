De eerste WK-wedstrijd van het Nederlands elftal zorgde voor opmerkelijke beelden op tv. Dat had niet te maken met het spel van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman, maar met de kleur van de tenues. Het regende klachten over slechte beeldkwaliteit. Lees hier wat de reden is van de oranje vlekken op het scherm.

De shirts van Oranje, ontworpen door Nike, hebben dit jaar wel een erg bijzondere tint van onze nationale kleur gekregen. Op sociale media werd er tijdens Nederland - Japan (2-2) al geklaagd over de 'absurd felle' tenues.

"Hebben meer mensen dat die kleur van het NL tenue er heel irritant uitziet op tv?", vroeg iemand zich online af. Inmiddels is er meer duidelijk over de oorzaak van de vlekkerige beelden.

"Het ontzettend feloranje shirt past helemaal niet binnen het standaard kleurenpalet van de televisie", weet Eric van Ballegoie, tech-expert bij Tweakers. "Bij de wedstrijd tegen Japan zorgde dit voor een soort overbelicht effect, waardoor je rugnummers moeilijker zag, details verdwenen en je eerder een soort oranje vlekken zag”, legt hij uit bij De Telegraaf.

Oplossing

Volgens Martin Verschoor van ID Tech & Games is er wel een oplossing. "Mocht het bij de volgende wedstrijd weer zo zijn kunnen mensen wel een beetje rommelen met de instellingen van hun tv om het dragelijker te maken", zegt hij tegen Hart van Nederland.

"Haal de tv uit de dynamische of levendige stand en zet de kleurversterkers en het dynamisch contrast uit. Soms heet dit de film- of cinemastand", is zijn advies.

WK voetbal

Oranje speelt de volgende wedstrijd op zaterdag 20 juni tegen Zweden om 19.00 uur Nederlandse tijd. Een zege op Zweden is waarschijnlijk voldoende voor een plek in de zestiende finale. Bij een ander resultaat is de eerste plaats van de poule ver weg, omdat onderling resultaat leidend is bij een gelijke stand.

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