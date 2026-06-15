Assistent-trainer Ruud van Nistelrooij vertolkte zondagavond plots een héél opvallende rol bij de wedstrijd tussen Nederland en Japan. Ex-international Hedwiges Maduro heeft zich groen en geel geërgerd aan het interview dat de oud-topspits moest geven.

Tijdens het WK voetbal doet een nieuw element zijn intrede: interviews tijdens de rust. Halverwege verscheen plots Van Nistelrooij voor de camera. In een kort gesprek blikte hij terug op de eerste helft en vertelde hij welke punten volgens hem beter moesten na de pauze. Maduro walgt ervan. "Ik vind dat zo'n onzin. Wat moet je hem gaan vragen? Daar kan ik me écht wel aan ergeren", zegt hij in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Weigering van Vinicius

De Braziliaanse Vinícius Júnior weigerde tijdens het duel tegen Marokko mee te werken aan een verplicht interview in de rust. Toen een journalist hem waarschuwde dat hij een boete zou krijgen, antwoordde hij: "We betalen de boete wel, niemand van Brazilië geeft interviews in de rust."

Daar kan Maduro zich helemaal in vinden. "Dat vind ik helemaal terecht, hoor. Het slaat écht helemaal nergens op. Ik ben héél benieuwd wat kijkers en luisteraars vinden van de rustinterviews, want ik vind het echt belachelijk. Je moet nog een hele helft spelen en staat 1-1 tegen Marokko en dan zou je zo'n interview moeten geven. Ik snap het niet, hoor", besluit Maduro het onderwerp.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreekt Damian Vlottes met oud-trainer Robert Maaskant, ex-voetballer Hedwiges Maduro én voetbalwatcher Rick Kraaijeveld het actuele WK-nieuws. In deze aflevering gaat het onder meer over de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal.

Daarnaast spreekt Maaskant zijn ergernis uit over de reacties binnen de Oranje-selectie én worden de tranen van Dick Advocaat besproken. De Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is te bekijken en beluisteren via de bekende podcastplatforms.

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