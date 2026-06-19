De schrik zat er flink in bij Canada en Qatar. In de tweede helft vond er een vervelend duel plaats tussen Ismaël Kone en Assim Madibo van Qatar. De Canadees leek zijn been op vreselijke wijze te breken. Toen hij de stand van zijn been zag, schrok hij zich wezenloos. Net als de andere spelers op het veld die in tranen troost zochten bij elkaar.

De wedstrijd tussen Canada en Qatar leek in de eerste helft al gespeeld wanneer Canada met 3-0 de rust in ging . Qatar had ook al een rode kaart te pakken. In de tweede helft bleef Canada drukzetten op de helft van Qatar, dat met hun leven de boel wilde verdedigen. Dat ging uiteindelijk helemaal mis.

Horrorblessure

Op een ongelukkig moment zette Assim Madibo een tackle in op Koné die net een draai wil maken. De Qatarees schoffelde het been van Koné onder zijn lichaam vandaan en zag al gauw dat het flink mis was. Het been van Koné stond in een onnatuurlijke positie en wanneer de Canadees zelf ernaar keek, schrok hij zich te pletter. De beelden waren kort op tv te zien, maar er werd al gauw weggeschakeld. Een herhaling volgde ook niet meer.

Troost bieden

Dat hoefde ook niet, want de emotie bij de rest van de mensen op het veld vertelden al genoeg. Alle andere spelers op het veld zagen ook al heel snel dat het foute boel was en gingen zo snel ze konden naar de aangeslagen speler toe. Ze vormden een kring om hem heen waarin hij rustig de medische zorg kreeg die hij nodig had. Terwijl dit scenario zich voltrok werd ook Madibo getroost. De middenvelder van Qatar stond in tranen toe te kijken, hij voelde zich ontzettend schuldig.

De scheidsrechter gaf in eerste instantie een gele kaart, maar daar werd door de VAR een rode kaart van gemaakt. Hierdoor staat Qatar ook nog eens met 9 man op het veld, maar dat lijkt van ondergeschikt belang te zijn. Beide ploegen moesten even in een kring staan om elkaar er weer bovenop te helpen. Vooral bij Canada waren veel ploeggenoten geschrokken en aangeslagen.

Koné ging uiteindelijk met de brancard van het veld en liet nog van zich horen. Hij zwaaide naar de fans en bedankte hen voor de steun. Canada scoorde niet veel later ook nog de 4-0, 5-0 en 6-0 tegen Qatar.

WK voetbal

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