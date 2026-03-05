Dat er miljoenen, zo niet miljarden, rond gaan in de voetballerij was al langer bekend. Maar voetbalbond FIFA heeft weer een nieuwe manier gevonden om extra geld binnen te harken, tot onvrede van fans. Bij het WK van komende zomer worden er namelijk reclameblokken toegestaan tijdens wedstrijden.

De FIFA gaat televisiezenders en uitzendbedrijven de mogelijkheid geven om te switchen naar een reclameblok tijdens de zogeheten 'hydration breaks'. Door het enorm warme weer dat verwacht wordt bij het WK van komende zomer, zal er in allebei de helften drie minuten drinkpauze worden genomen.

Drinkpauze

De FIFA trof die maatregel al in december. In een officieel bericht meldde de voetbalbond toen dat die nieuwe breaks vooral worden ingelast om het welzijn van de spelers te waarborgen. En ingewijden meldden aan The Athletic en New York Times dat er in die pauze ruimte is voor een korte reclamebreak.

Reclame

Wel zijn er diverse beperkingen. Zo mag er alleen gebruik worden gemaakt van een 'gedeeld beeld', waarin op de ene helft van het scherm het veld nog altijd is te zien, terwijl aan de andere kant reclames worden afgespeeld. Ook mogen de advertenties pas na 20 seconden worden ingezet, en moeten ze een halve minuut voor het eind alweer voorbij zijn. Daarmee is er ruimte voor ongeveer twee minuten aan reclametijd.

Keuze ligt bij NOS

Overigens hoeven nationale omroepen niet per se gebruik te maken van de mogelijkheid om extra reclames, en dus extra inkomsten, in te zetten. Een andere mogelijkheid is terug te switchen naar de studio met analisten of simpelweg gewoon de normale beelden uit te laten zenden, met de gebruikelijke commentator. In Nederland liggen de rechten, zoals gewoonlijk, bij de NOS. Wat zij van plan zijn is nog onbekend.

Amerikanisering voetbal

Het past in het totaalplaatje van de 'Amerikanisering' van de voetbalsport. Bij veel typisch Amerikaanse sporten, zoals basketball en American football, is het al veel langer gebruikelijk dat er tijdens time-outs naar reclames wordt overgeschakeld.

Eerder werd ook al bekend dat het WK van 2026, in de Verenigde Staten, Mexico en Canada voor het eerst ooit een finale zal krijgen mét halftime show, wat vooral bekend is vanuit de Super Bowl. Veel voetbalfans uitten daar al stevige kritiek op, aangezien de rust dan langer gaat duren. De finale wordt afgewerkt in New York, waar we dus een waar Amerikaans spektakel kunnen verwachten.