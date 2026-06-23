Eloy Room groeide tijdens Ecuador - Curaçao (0-0) uit tot een van de helden van het WK voetbal. De doelman van Curaçao verrichtte 15 reddingen en pakte een record. Zijn sociale media ontploften vervolgens en inmiddels is zijn volgersaantal op Instagram meer dan vertienvoudigd. In gesprek met Sportnieuws.nl kijkt hij lachend naar zijn stijgende populariteit en grapt hij over zijn vrouw, die de strijd verloren heeft.

De vrouw van de in Nijmegen geboren Room (37) is de Servische Zorana Jovanović. Zij is op sociale media een bekende influencer met ruim 750.000 volgers. Daarmee was ze haar man verreweg de baas, want hij moest het doen met nog geen 100.000 volgers. Tot die ene wedstrijd op het WK voetbal met de nationale ploeg van Curaçao tegen Eduador. In een paar dagen tijd haalde hij zijn vrouw meer dan in en staat de teller inmiddels boven de 1 miljoen.

Room zelf zat zijn Instagram-pagina ook continu te refreshen de uren en dagen na zijn heldenrol onder de lat. "Mijn en onze prestatie ging gewoon viraal", zegt hij in gesprek met deze site. "Wereldwijd, mijn telefoon was ontploft. Ik kreeg zoveel reacties, niet normaal. Het is echt... het blijft maar gaan", doelt hij op de teller qua aantal volgers. "Ik had natuurlijk bij die andere keeper (Vozinha, van Kaapverdië, red.) gezien dat het snel kan gaan, maar ik had het niet verwacht."

Wel zette hij het geluid van zijn telefoon uit, anders 'was hij helemaal gek' geworden. Geruisloos laat hij het thuis echter niet allemaal passeren. Hij heeft zijn vrouw er al mee geplaagd. "Eindelijk ben ik mijn vrouw voorbij. Zij had altijd al een groot aantal volgers, vooral uit de Balkan waar ze vandaan komt. Het is wel grappig dat ze eigenlijk altijd meer volgers had dan ik, tot nu. Nu ben ik dat inderdaad", lacht hij.

Carrière na het voetbal

De aandacht is goed voor Rooms carrière ná het voetbal, denkt hij zelf. "Je gaat er over nadenken en dit kan wel helpen natuurlijk. Ik weet hoe het leven loopt, ook vanuit mijn vrouw. Maar ja, dat (sociale media, red.) is wel de toekomst. En ook als de bedragen dan (na zijn carrière als voetballer, red.) omlaag gaan, dan dan is dat niet mis. Dan helpt dit wel. Dus als er mensen zijn die willen samenwerken, dan kunnen ze zich melden", sluit hij grappend af.

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