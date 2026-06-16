De deelname van Iran aan het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is behoorlijk opzienbarend. Enkele weken voor de eerste wedstrijd van het WK werd er getwijfeld aan de deelname van Iran, door de oorlog tussen het land en de Verenigde Staten. Zelfs kort voor de start van het WK zaten spelers uit Iran nog in onzekerheid.

Het verhaal begint wanneer Amerika en Israël bombardementen uitvoeren op Iran; waarna de Iraanse opperste leider overlijdt. De oorlog is begonnen. Sinds de start van de oorlog was er steeds onduidelijkheid over de gevolgen die de situatie zou hebben op de deelname van Iran aan het WK voetbal. De Iraanse ploeg wil vanwege deze oorlog haar wedstrijden niet afwerken in de VS. Dat terwijl alle groepswedstrijden van hen in de VS zijn.

De FIFA heeft al vaker aangegeven dat ze gewoon verwachten dat Iran mee zal doen aan het WK, maar de bond kon het verzoek om in Mexico te spelen niet honoreren. Dat was dan weer tegen het zere been van Iran, dat die nadrukkelijke wens had. Iran heeft al verschillende congressen van de FIFA gemist omdat ze niet welkom waren.

Geen kaartjes voor fans

In april werd de delegatie van Iran geweigerd in Vancouver en werden ze naar eigen zeggen beledigd door immigratieambtenaren. Ze zouden zijn geweigerd vanwege de bondsvoorzitter Mehdi Taj. Hij zou banden hebben met de Iraanse Revolutionaire Garde en zij staan op de terrorismelijst. Het wordt allemaal nog gekker want vlak voor het WK werden ook de toegewezen tickets van Iraanse fans ingetrokken. Dat meldde de voetbalbond vlak voor de start van het WK. Hierdoor ko de bond geen enkel ticket kopen om aan te bieden aan de fans.

Heen en weer vliegen

Lang hadden fans sowieso niet Amerika in gemogen, want ook de nationale selectie kent zijn beperkingen op dit WK. Vanwege alle spanningen heeft Iran ervoor gekozen om noodgedwongen het basiskamp te verplaatsen van de VS naar Mexico, waar geen diplomatieke problemen mee zijn. Het wordt ze zelfs verplicht op een bepaalde manier. Het maakt het aanvragen voor de visa makkelijker en het zou ook nog dichter bij twee speelsteden zijn.

In Amerika was het aanvragen van de visa namelijk onmogelijk. Er is nu een regel bedacht waarin Iran mag invliegen op de wedstrijddag en ook direct weer het land moet verlaten. Dat betekent dat Iran meerdere malen tijdens het WK meer dan 5000 kilometer heen én weer moet reizen op een dag.

Iran begint op maandag- op dinsdagnacht 16 juni aan het WK tegen Nieuw-Zeeland, op 21 juni spelen ze tegen België en ze sluiten de groep af op 26 juni tegen Egypte. Mochten ze deze doorkomen én de laatste 32 bereiken, mag jij raden wie ze kunnen treffen. Juist, de Verenigde Staten.

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