Er is veel te doen om de deelname van Iran aan het WK voetbal. Vanwege de oorlog tussen Amerika, Israël en Iran werden er verschillende maatregelen genomen richting de selectie van Iran. Iran dreigde deze week zelfs met een boycot als er bepaalde politieke statements worden gemaakt, waaaronder het tonen van een protestvlag. Bij de eerste wedstrijd op het WK zijn veel van deze vlaggen te zien in het stadion. Toch is de wedstrijd van start gegaan.

In aanloop naar het eerste duel van Iran op het WK tegen Nieuw Zeeland waren er meerdere beperkingen opgelegd voor de fans. Mensen uit het land konden sowieso amper aan kaarten komen omdat de nationale voetbalbond geen kaarten van de FIFA kreeg. Maar ook de voetbalbond zelf dreigde met een staking. Wanneer er polittieke statements gemaakt zouden worden tegen het huidige regime in het stadion, zou de ploeg van het veld stappen.

Protestvlag

Iran heeft twee vlaggen: een met een leeuw in de vlag, de ander zonder. De laatste is gemaakt sinds de komst van de Islamitische Garde en wordt nu beschouwd als de officiële vlag. De vlag met leeuw dateert uit de tijd dat Iran nog Perzië was. Die vlag wordt nu gebruikt als protest door de Iraanse oppositie.

De Iraanse minister van sport had laten weten aan de media dat het team overweegt van het veld te stappen als er politieke leuzen in het stadion te horen zouden zijn, óók wanneer de oude Perzische vlaggen zouden worden getoond. Voorafgaand aan de wedstrijd waren deze dus meermaals te zien in het stadion. Te zien is ook hoe beveiliging afstapt op mensen die deze vlag tonen.

i ©Getty Images

Bus uitgejoeld

Eerder werd de bus van de iraanse ploeg al volop uitgejoeld in Los Angeles. Een aantal uren geleden kwam de bus aan onder grote beveiliging en werd keihard uitgejoeld door het aanwezige publiek. Er is ook een grote stoet aanwezig om te protesteren tegen het huidige regime van Iran. Zij gaan het stadion niet in, maar tonen wel massaal de protestvlag op straat bij het stadion.

WK voetbal

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