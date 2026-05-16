De deelname van Iran aan het WK voetbal is nog altijd een groot vraagteken, maar de selectie trekt zich daar vooralsnog weinig van aan. Bondscoach Amir Ghalenoei neemt maandag dertig spelers mee naar Antalya (Turkije) voor een trainingskamp, waar ook de visumaanvragen voor de Verenigde Staten worden afgerond. Vier spelers moeten nog afvallen voor het toernooi begint.

De situatie rond Iran is al maanden gecompliceerd. Sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten in februari, na aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran, is de deelname van het land aan het WK onzeker. Iran speelt zijn drie groepswedstrijden op Amerikaans grondgebied, uitgerekend het land dat betrokken was bij de aanvallen op Iran.

Onzekerheid rond deelname

De FIFA doet zijn best om Iran over de streep te trekken. Secretaris-generaal Mattias Grafström sprak zaterdag in Istanbul met functionarissen van de Iraanse voetbalbond om ze gerust te stellen over de deelname. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft herhaaldelijk benadrukt dat Iran gewoon zal meedoen en zijn wedstrijden zal spelen zoals gepland.

Iran stelt wel voorwaarden aan deelname. De bond wil dat de FIFA ervoor zorgt dat er tijdens wedstrijden geen politiek commentaar wordt geleverd, dat de officiële vlag van de Islamitische Republiek wordt gebruikt en dat de veiligheid van spelers, trainers en officials gewaarborgd is.

Visum als struikelblok

De toegang tot de Verenigde Staten blijft een praktisch probleem. Een Iraanse delegatie ontbrak eind vorige maand al op het FIFA-congres in Vancouver, omdat Canada de Iraanse bondsvoorzitter Mehdi Taj de toegang tot het land weigerde. Het trainingskamp in Turkije dient mede om de visumaanvragen voor de VS af te ronden.

WK-koorts

Dat de WK-droom leeft in Iran bleek vorige week dinsdag wel. Duizenden supporters verzamelden zich op het Enghelab Square in Teheran voor een grote ceremonie voor het nationale elftal, waarbij ook het officiële WK-tenue werd onthuld. Ondanks alle politieke onzekerheid is de WK-koorts in het land meer dan aanwezig.

Iran neemt het tijdens het WK in Poule G op tegen België, Egypte en Nieuw-Zeeland. Topfavoriet België treedt aan zonder Ajax-sterspeler Mika Godts, die vrijdag niet werd opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia.

