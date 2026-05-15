Oranje-international Matthijs de Ligt heeft een flinke domper te verwerken gekregen. De centrale verdediger van Manchester United kampt al maanden met een blessure. Deze week is hij onder het mes gegaan, waardoor hij niet meegaat naar het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

De Ligt kampt al sinds november 2025 met een hardnekkige en langdurige rugblessure. De 52-voudig international was bezig aan een ijzersterk seizoen bij The Red Devils, maar kwam uiteindelijk tot slechts dertien optredens in de Premier League. Na maandenlang revalideren is besloten dat een operatie noodzakelijk is.

De voormalig verdediger van Ajax, Juventus en Bayern München deelt op Instagram een foto van zichzelf in het ziekenhuis. Hij heeft ook een post gewijd aan zijn operatie. "Na zes maanden van behandeling en hard werken om weer fit te worden, was een operatie de enige optie die overbleef."

"Ik vind het jammer dat ik het team de afgelopen zes maanden niet heb kunnen helpen en dat ik het WK natuurlijk moet missen. Ik kijk ernaar uit om me weer beter te voelen", schrijft De Ligt. Volgens Manchester United is de verwachting dat De Ligt aan het begin van het nieuwe seizoen terug zal zijn bij de huidige nummer drie van de Premier League.

Nieuwe domper voor Koeman

Voor bondscoach Ronald Koeman is het opnieuw een domper. Eerder haakten Jerdy Schouten en Xavi Simons óók al door een zware blessure. En dat terwijl er ook nog vraagtekens rondom Oranje-internationals Memphis Depay, Jurriën Timber en Justin Kluivert staan. Voor de bondscoach is het dus wéér een flinke streep door de rekening.

WK voetbal

Nederland speelt op 3 juni een oefenwedstrijd tegen Algerije en vijf dagen later tegen Oezbekistan. Op 14 juni begint het WK voor Oranje met een duel tegen Japan. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Zweden en Tunesië.

