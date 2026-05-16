De FIFA gaat dit weekend een poging wagen om Iran gerust te stellen richting het WK voetbal. Door de aanvallen van de Verenigde Staten, een van de organisatoren van het mondiale eindtoernooi, in Iran, is er een groot probleem ontstaan voor de FIFA.

Secretaris-generaal Mattias Grafström spreekt zaterdag in Istanbul met functionarissen van de Iraanse voetbalbond. Hij wil ze geruststellen over deelname aan het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Dat meldt een bron aan persbureau Reuters.

Iran heeft tijdens het WK drie groepswedstrijden in de Verenigde Staten op het programma staan. Maar sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten in februari, na aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran, is de deelname van het land onzeker.

FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft herhaaldelijk gezegd dat Iran zal meedoen aan het WK en zijn wedstrijden zal spelen zoals gepland in de VS.

Toegang tot de VS

Een Iraanse delegatie ontbrak eind vorige maand op het FIFA-congres in Vancouver, omdat Canada de Iraanse bondsvoorzitter Mehdi Taj de toegang tot het land weigerde.

Iran wil dat de FIFA ervoor zorgt dat er tijdens wedstrijden geen politiek commentaar wordt geleverd, dat de officiële vlag van de Islamitische Republiek Iran wordt gebruikt en dat de veiligheid van spelers, trainers en officials is gewaarborgd.

België zonder Godts

Iran neemt het in Noord-Amerika in Poule G op tegen België, Egypte en Nieuw-Zeeland. De topfavoriet in deze poule treedt aan zonder Ajax-sterspeler Mika Godts. De Belgische vleugelaanvaller werd vrijdag niet opgeroepen door bondscoach Rudi Garcia.

De linksbuiten van Ajax baalde vanzelfsprekend flink van het mislopen van het WK met zijn land, maar reageerde uiterst sportief. Op zijn sociale kanalen liet hij van zich horen. "De trainer heeft zijn keuzes gemaakt en die respecteer ik volledig. Bij voetbal hoort competitie. Soms ervaar je dat vanaf de tribune of vanuit huis." De Ajacied benadrukt dat hij de Rode Duivels volledig zal steunen. "Ik zal ze met heel mijn hart aanmoedigen, zoals ik dat ook zou doen in de kleedkamer of op de bank. Het team komt altijd als eerst."

