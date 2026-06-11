In aanloop naar het WK voetbal ontstond er een grote rel bij de nationale ploeg van Curaçao. Dick Advocaat keerde plots terug als bondscoach en dat zou niet op de meest nette manier zijn gegaan. Perschef Kees Jansma besloot daarom te vertrekken. Maar dat is hem niet in de koude kleren gaan zitten.

Curaçao plaatste zich onder leiding van Advocaat voor het eerst voor het WK voetbal. Hij vertrok vervolgens als bondscoach vanwege de gezondheid van zijn dochter. Fred Rutten werd aangesteld als vervanger, maar later bleek dat Advocaat toch weer interesse had in de functie.

Bovendien zou de spelersgroep en de sponsor liever Advocaat als trainer willen dan Rutten. Die besloot de eer aan zichzelf te houden en op te stappen, waarna Advocaat weer gepresenteerd werd als bondscoach. Jansma was het niet eens met die gang van zaken en vertrok bij de ploeg.

'Dat is nu klaar'

René van der Gijp onthult dat het hem diep heeft geraakt. "Hij is echt vreselijk ontdaan", zegt de oud-voetballer, die onlangs heeft gesproken met Jansma. "Hij zag Dick echt als een vriend. Dat is nu klaar. Dat vond ik sneu. Zonde man."

"Hij vind het echt verschrikkelijk, dat het gebeurd is", aldus Van der Gijp. Johan Dersken begrijpt dat. "Maar ik vind dat Kees zich heel correct heeft opgesteld, want hij zou heel graag mee zijn gegaan", doelt hij op het WK. "Er is een beetje een achterbakse streek uitgehaald en toen heeft Kees gezegd: 'Als je zo met mensen omgaat, haak ik af.'"

"Daar heeft hij groot gelijk in", vindt Van der Gijp. "Maar dan mag hij er nog steeds mee zitten dat hij een vriend kwijt is."

WK voetbal

Curaçao speelt zondag 14 juni de eerste wedstrijd op het WK tegen Duitsland. De andere tegenstanders in de groepsfase zijn Ecuador en Ivoorkust.

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