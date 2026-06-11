Het WK voetbal is officieel van start gegaan met de openingswedstrijd tussen Mexico en Canada. Voorafgaand was er al een spetterende ceremonie met zangeres Shakira, maar óók grote voetbalsterren als Ronaldo en Ronaldinho wisten hun weg te vinden naar het iconische Estadio Azteca in Mexico.

Het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada is het allergrootste eindtoernooi ooit. In totaal staan er maar liefst 104 wedstrijden op het programma. De aftrap werd gegeven met het duel tussen gastland Mexico en Zuid-Afrika. Geen affiche waarvoor de gemiddelde voetbalfan direct thuisblijft, maar toch waren verschillende legendarische oud-voetballers speciaal afgereisd voor de opening van het toernooi.

Aanwezig in Mexico-Stad

Onder anderen Ronaldo, Ronaldinho en Jorge Campos waren aanwezig in Mexico-Stad. De twee Brazilianen wonnen met hun nationale elftal in 2002 het WK. De oud-voetballers namen uitgebreid de tijd om samen met FIFA-voorzitter Gianni Infantino op de foto te gaan.

Infantino onder vuur

Ondanks dat de FIFA-baas al jaren onder vuur ligt, onder meer vanwege het geven van een vredeprijs aan president Donald Trump, was dat voor de voetbaliconen géén reden om een momentje met Infantino over te slaan. Ronaldinho, Ronaldo én Campos poseerden met een brede grijns naast de FIFA-baas voor een foto.

Oud-voetballers duiken massaal op

Naast hen waren nog tal van andere bekende namen uit de voetbalwereld aanwezig bij de openingswedstrijd. Zo kreeg oud-Real Madrid-verdediger Marcelo een warm onthaal van het publiek. En even later verschenen ook voormalig toptrainer Arsène Wenger, ex-international Marco Materazzi en Braziliaans WK-winnaar Cafu, samen met zijn vrouw Regina Feliciano, in beeld. Zij zagen Mexico razendsnel op voorsprong komen.

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