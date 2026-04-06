De legendarische trainer Fabio Capello heeft zijn snoeiharde mening gegeven over het WK-missende Italië en de staat van het Italiaanse voetbal in het algemeen. Hij vindt met name dat er een fundamenteel, diepgeworteld probleem is in de manier waarop de jeugdopleidingen functioneren.

Capello, in een uitgebreid interview met "La Gazzetta dello Sport", is van mening dat Italië meer dan genoeg kansen had om Bosnië en Herzegovina te verslaan in de finale van de Europese play-offs. Hij benadrukt echter dat de nederlaag en het falen wijzen op veel diepere problemen. "Als we ons zelfs na de uitbreiding van het WK niet kunnen kwalificeren, betekent dit dat we ernstige problemen hebben. We moeten iets totaal anders doen, een andere weg inslaan, want de fouten zijn al gemaakt en nu betalen we een te hoge prijs. Drie keer op rij falen betekent dat er een ziekte is die niet is genezen."

'Voetballers volledig verspreid'

Een van de cruciale problemen die Don Fabio identificeerde, is het gebrek aan samenwerking en uitwisseling van ideeën tussen het nationale team en de clubs waar de internationals spelen. "Vroeger bestond het nationale team uit blokken spelers van dezelfde clubs, maar nu zijn de voetballers volledig verspreid. Zonder die blokken ontbreekt de echte teamgeest. Bondscoach Gennaro Gattuso heeft geprobeerd ze dichter bij elkaar te brengen, een homogene groep te creëren, maar dat is gewoon te moeilijk onder deze omstandigheden."

Wandelen en dribbelen

Capello ziet het al misgaan in de nationale competitie Serie A. "Het nationale team is slechts een spiegel van de nationale competitie. In Italië wordt er gewandeld en gedribbeld. In andere landen wordt er gerend en gesprint! Als onze spelers een wedstrijd spelen waarin gesprint moet worden, zijn ze dat niet gewend en komen ze onmiddellijk in de problemen."

'Zulke trainers meteen ontslaan'

Toch gelooft Capello dat de ware catastrofe ligt in de jeugdopleidingen. Hij beweert dat er al jaren geen aandacht wordt besteed aan de basistechniek, maar dat er wordt geforceerd op droge tactiek. "Kinderen van 12 jaar worden 'schema's' opgedrongen. Ik geniet ervan als ik met sommige trainers praat en vraag: 'Hebben jullie kinderen die plezier hebben in voetbal?'. Ze antwoorden allemaal met een glimlach op hun gezicht met 'ja'. Nou, dan zou ik zulke trainers meteen ontslaan! Je kunt van kinderen niet eisen dat ze dezelfde programma's volgen als professionals. Laat ze plezier hebben, leer ze eerst hoe ze überhaupt een bal moeten trappen."

'Daar hebben we gefaald'

Hij benadrukt dat het voor de huidige experts gemakkelijker is om diagrammen te tekenen dan om kinderen voetbalvaardigheden bij te brengen: "Daar hebben we gefaald. We hebben geen geschikte leraren. Zij moeten de tekortkomingen van elke speler begrijpen, de veranderingen in lengte, de verschillen in voetmaat... Niet alle kinderen zijn hetzelfde! Leer, observeer, begrijp."