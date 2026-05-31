Voetballegende Ruud Gullit ziet kansen voor het Nederlands elftal op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De oud-topvoetballer noemt Oranje zelfs als één van de favorieten voor de wereldtitel. De 63-jarige Gullit heeft echter wel een advies voor bondscoach Ronald Koeman. "Je moet zorgen dat landen denken: ach, zo goed zijn ze niet", vertelt Gullit.

Volgens Gullit zijn er een aantal favorieten. "Frankrijk, Spanje, Argentinië, Portugal en Nederland zijn voor mij de grootste kanshebbers", zegt de oud-topvoetballer tegen Sportnieuws.nl. De EK-winnaar van 1988 denkt dat Oranje echter niet alleen kwaliteit nodig heeft om ver te komen. "Koeman moet een héél groot hoefijzer meenemen", grapt Gullit, doelend op het feit dat het Nederlands elftal ook geluk nodig heeft.

Achter het geintje van Gullit zit echter ook een serieuze noot. "Het geluk aan je kont hebben, is héél belangrijk. Vooral in de eerste rondes moet je niet goed spelen, maar wel nipt winnen. Je moet zorgen dat landen denken: ach, zo goed zijn ze niet. En dan moet je groeien in zo’n toernooi, dan heb je de meeste kans. Je moet niet meteen geweldig van start gaan, want dat ga je gewoon niet volhouden."

WK in de bloedhitte

Volgens Gullit spelen de omstandigheden op het WK daar een grote rol in. "Je hebt geluk dat de meeste stadions overdekt zijn én een airco hebben, want voetballen in de bloedhitte is gewoon niet lekker", zegt de oud-international. Hij weet als geen ander hoe zwaar voetbal in de Verenigde Staten kan zijn. In 1994 stapte hij namelijk uit het trainingskamp van Oranje na een ruzie met toenmalig bondscoach Dick Advocaat over de speelstijl.

De voormalig vedette vond het destijds onverstandig om in de Amerikaanse hitte te aanvallend te spelen. Hij noemde dat zelfs ‘pure zelfmoord’. Jaren later heeft Gullit nog altijd spijt van zijn beslissing om het toernooi niet te spelen. "Als ik het anders had kunnen doen, had ik dat meteen gedaan", blikt Gullit schuldbewust terug. "Daar wil ik het bij laten."

Advocaat heeft tegen Sportnieuws.nl óók gereageerd op de situatie van 1994. "Een aanvallende speelstijl is zeker onmogelijk in de bloedhitte, maar of dat de échte reden van Ruud was, weten we allemaal nog steeds niet", opent de 78-jarige coach na al die jaren. "Wat we wel hebben meegekregen is dat de hitte in de Verenigde Staten écht ondraaglijk was. Je kon daar eigenlijk niet voetballen. Met Nederland zijn we echter bij de laatste acht gekomen, dus dat hebben we nog wel aardig gedaan."

Meer WK’s in de winter?

Over het ideale moment voor een eindtoernooi heeft Gullit dan ook een duidelijke mening. De voormalig Ballon d’Or-winnaar ziet meer in wintertoernooien, zoals het WK van 2022 in Qatar. "Iedereen vond dat belachelijk, maar ik zou het veel vaker willen. Je kunt dan veel gemakkelijker wedstrijden op een normale manier faciliteren én spelers zijn véél fitter dan aan het einde van het seizoen", stelt Gullit.

Daarbij wijst hij ook naar de fysieke problemen bij Oranje. Spelers als Jurriën Timber en Memphis Depay kampen nog altijd met klachten richting het WK. "Het is héél normaal dat ze op dit moment klachten hebben. Je bent de hele tijd in de overlevingsmodus om fit te blijven. Als je dan even geen spanning in je lichaam hebt, dan komen de blessures en dan duurt het een aantal weken voordat je lichaam echt weer helemaal hersteld is", besluit Gullit.

WK voetbal

Het WK voetbal gaat van start op donderdag 11 juni, maar Oranje begint pas drie dagen later aan het toernooi. De ploeg van Ronald Koeman speelt op 14 juni de eerste wedstrijd tegen Japan. Daarna volgen groepsduels met Zweden op 20 juni en Tunesië op 26 juni.

