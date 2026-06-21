In Ecuador heeft men niet bepaald kunnen genieten van de WK-wedstrijd tussen hun land en Curaçao. Niet alleen viel het resultaat erg tegen, maar ook werd het duel overschaduwd door een vreselijk incident. Twee zestienjarige huurmoordenaars beroofden een voetbalfan van het leven tijdens het 0-0 gelijkspel.

Een bizarre aanval door twee huurmoordenaars, beiden slechts zestien jaar oud, heeft in Ecuador één dode en zes gewonden geëist. Het schokkende incident vond zaterdag plaats, terwijl een groep mensen op straat keek naar een WK 2026-kwalificatiewedstrijd tussen Ecuador en Curaçao.

Schokkende moord

Volgens lokale autoriteiten gebeurde de aanval in het centrum van Ibarra, de hoofdstad van de provincie Imbabura, ten noorden van hoofdstad Quito. Halverwege de wedstrijd stormden twee ingehuurde moordenaars de locatie binnen en openden het vuur op de menigte die zich voor een groot scherm had verzameld.

Het dodelijke slachtoffer is een 16-jarige tiener. Onder de gewonden bevindt zich een man in ernstige toestand met een buikwond. Ook gemeenteraadslid Mery Congo verkeert in kritieke toestand door een hoofdwond. Een 47-jarige Colombiaanse burger raakte ook gewond aan gezicht en borst, maar zijn toestand is stabiel.

Tijdens een persconferentie onthulde luitenant-kolonel Ismael Varas van de politie dat de aanvallers vermoedelijk van plan waren een van de aanwezigen te vermoorden. Na de aanval vluchtten de twee verdachten, maar de schutter werd twee blokken verderop gearresteerd. Zijn handlanger wist te ontkomen, maar is inmiddels 'volledig geïdentificeerd'.

Teleurstelling voor Ecuador tegen Curaçao

Dit incident is een extra smet op het vervelende resultaat voor Ecuador. Het Zuid-Amerikaanse land eindigde op het eigen continent knap als tweede tijdens kwalificatiereeks voor het WK, maar weet op het toernooi nog maar weinig klaar te spelen. Het verloor de eerste wedstrijd met 1-0 van Ivoorkust en kwam tegen Curaçao niet verder dan 0-0. Ecuador heeft net als Curaçao één punt en beide landen maken dan ook nog kans om door te gaan. De Ecuadorianen spelen echter wel tegen Duitsland in het laatste duel.

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