Curaçao beleefde zondagavond een historisch maar pijnlijk WK-debuut. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat ging hard onderuit tegen Duitsland (7-1), al scoorde het eiland wel de eerste WK-goal ooit via Livano Comenencia. Vannacht komen ook Ivoorkust en Ecuador in actie in Groep E. Check hier het programma en de stand van Curaçao en haar tegenstanders.

Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begon op 11 juni. Curaçao kon haar borst gelijk natmaken, want op 14 juni stond het duel met Duitsland te wachten. Met bondscoach Dick Advocaat plaatste het eiland zich voor een historische eerste WK-deelname, maar de eerste wedstrijd kon niet zwaarder zijn.

Duitsland, vrijwel altijd een van de favorieten voor de eindzege, won verpletterd met 7-1. Curaçao scoorde wel de allereerste WK-goal in de geschiedenis van het eiland via Livano Comenencia. Ondanks de zware cijfers vocht het eiland de hele wedstrijd door en kon het Duitsland even lastig maken na de 1-1.

Groep E is een echte WK-poule en bestaat verder uit Ecuador en Ivoorkust. Zij spelen een paar uur later de eerste wedstrijd. In 2022 kwam Ecuador in een poule met het Nederlands elftal net te kort voor de knock-outfase. Ivoorkust is er na twee gemiste WK's eindelijk weer bij. De Olifanten kwamen echter nog nooit door de groepsfase.

Programma en uitslagen Groep E

14 juni om 19.00 uur: Duitsland - Curaçao (7-1)

15 juni om 01.00 uur: Ivoorkust - Ecuador

20 juni om 22.00 uur: Duitsland - Ivoorkust

21 juni om 02.00 uur: Ecuador - Curaçao

25 juni om 22.00 uur: Curaçao - Ivoorkust

25 juni om 22.00 uur: Ecuador - Duitsland

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep E

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