Spanje is de jacht op een nieuwe wereldtitel met een flinke tegenvaller begonnen. De Spanjaarden zitten in Groep H, een poule met het Nederlands getinte Kaapverdië, Saoedi-Arabië en Uruguay, maar verspeelden punten tegen het eerstgenoemde land. Volg hier hier alles over deze poule.

Spanje geldt bij de bookmakers als topfavoriet, terwijl Kaapverdië debuteert op het WK. De Blauwe Haaien hebben zes in Nederland geboren spelers in de selectie. Spanje was vooral voor rust veel sterker, maar keeper Vozinha (40) hield zijn ploeg met knappe reddingen op de been. Ook na rust bleef hij onpasseerbaar: het eindigde in een historische avond voor Kaapverdië, want het bleef bij 0-0.

De groep wordt compleet gemaakt door Saoedi-Arabië en Uruguay. De Arabieren zijn er voor de zevende keer bij en mogen in 2034 zelfs het WK organiseren. Uruguay won in een ver verleden als eens twee keer de WK-titel, maar kwam de afgelopen edities niet ver. De formatie van bondscoach Marcelo Bielsa reist naar het toernooi af zonder vedette Luis Suarez. Hij werd niet geselecteerd.

Programma Groep H

15 juni om 18.00 uur: Spanje - Kaapverdië

16 juni om 00.00 uur: Saoedi-Arabië - Uruguay

21 juni om 18.00 uur: Spanje - Saoedi-Arabië

22 juni om 00.00 uur: Uruguay - Kaapverdië

27 juni om 02.00 uur: Uruguay - Spanje

27 juni om 02.00 uur: Kaapverdië - Saoedi-Arabië

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep H

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