Live WK voetbal | Aftellen naar het WK-debuut van Curaçao

Curaçao beleeft zondagavond een historisch moment. Het land speelt namelijk zijn allereerste wedstrijd op een WK en treft direct een absolute grootmacht: Duitsland. Volg hieronder alles rondom het bijzondere duel op de voet.

Voor Curaçao kan het avontuur op het wereldtoneel nu echt beginnen. De ploeg schrijft geschiedenis met het eerste WK-duel ooit en hoopt direct te stunten tegen viervoudig wereldkampioen Duitsland. De Duitsers gelden als grote favoriet, maar Curaçao wil zich laten zien aan de rest van de voetbalwereld.

Curaçao schrijft geschiedenis op WK

Doordat gastlanden Verenigde Staten, Mexico en Canada geen kwalificaties hoefden te spelen, kwamen er drie plekken vrij voor overige landen uit Midden- en Noord-Amerika. Die kans greep Curaçao onder leiding van Dick Advocaat met beide handen aan. De ploeg plaatste zich voor het eerst voor het WK voetbal.

Tegen Duitsland wacht meteen een vuurdoop van formaat. "De Duitsers zullen de dominante partij zijn, maar we moeten toch wat proberen. We willen het iedereen zo moeilijk mogelijk maken. We zijn een klein land, maar alles is mogelijk", zei de tijdens een persconferentie in Houston in aanloop naar de ontmoeting van zondag. "In Nederland winnen amateurs ook weleens van profs", vertelde de bondscoach verder.

Sprookje Curaçao voorbij

De sfeer bij de ploeg van Advocaat zit er goed in. Dansend en swingend bewegen de spelers van Curaçao zich richting hun debuut. Robert Maaskant verwacht er weinig van. "Het sprookje van Curaçao is wel over, wat niet wil zeggen dat ze helemaal geen kans hebben. Ik denk alleen tegen Duitsland niet", zegt hij in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Of dat echt zo is, moet vanavond blijken. Om 19.00 uur trappen Duitsland en Curaçao af in Houston Stadium. Lukt het The Blue Wave om na hun historische debuut een nog historischer punt - of misschien wel meer - te pakken?

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