Hij had de eerste Somaliër ooit op een WK voetbal kunnen worden: scheidsrechter Omar Artan. Toch werd hem de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd, waardoor zijn WK-droom uiteenspatte. De FIFA maakt nu een gebaar richting de geplaagde arbiter.

Toen Artan begin deze week arriveerde in de VS, werd hij elf uur vastgehouden door de douane. Na uitgebreide controles werd hem de toegang tot het land geweigerd. Hoewel Artan beschikte over een diplomatiek paspoort en een visum, mocht hij het land niet in. Volgens de Amerikaanse autoriteiten zou hij mogelijk banden hebben met een terroristische organisatie. Artan ontkende die beschuldigingen met klem.

Hartverwarmend gebaar van FIFA

De situatie leidde tot veel ongeloof onder voetbalfans en leverde Artan veel steunbetuigingen op. Zo maakte de UEFA bekend dat hij de leiding krijgt over de UEFA Super Cup tussen PSG en Aston Villa.

Ook de FIFA kwam zondag met een gebaar richting Artan. Hoewel hij geen wedstrijden zal fluiten op het WK en inmiddels is teruggekeerd naar zijn thuisland, ontvangt hij wel de volledige vergoeding voor scheidsrechters die actief zijn op het toernooi. Die bedraagt 100.000 dollar (omgerekend circa 86.390 euro).

WK-droom spat uiteen

Ondanks die financiële opsteker was de 34-jarige arbiter zwaar aangeslagen door het mislopen van zijn WK-droom.

“Ik had de juiste papieren, visa en alles. Ik ben gewoon een simpele scheidsrechter die probeert zijn droom na te jagen door actief te zijn op het hoogst haalbare podium: het WK”, zei hij eerder tegen de BBC.

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