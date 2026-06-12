Canada is voor de tweede keer op rij aanwezig op het WK voetbal. Dit keer zijn ze zelfs één van de drie gastlanden van het eindtoernooi. In de poulefase zijn de Noord-Amerikanen in gedeeld in Groep B, waar ze Bosnië en Herzegovina, Qatar en Zwitserland treffen. Check hier de tussenstanden, het programma en de stand in de poule.

Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canade en Mexico begint op 11 juni. De Canadezen komen op 12 juni voor het eerst in actie, als ze het om 21.00 uur opnemen tegen Bosnië en Herzegovina. Als organisator spelen ze de hele groepsfase op eigen bodem. Canada heeft als absolute blikvanger Alphonso Davies van Bayern München, terwijl Bosnië leunt op de ervaren Edin Dzeko. Met Esmir Bajraktarevic hebben ze bovendien een speler van PSV in de gelederen.

Daarnaast zitten ook Qatar en Zwitserland in de poule. Zij nemen het een dag later tegen elkaar op. Qatar is er voor de tweede keer bij, na het organiseren van het toernooi in 2022. De Zwitsers zijn er alweer voor de dertiende keer bij en behoren steevast tot de outsiders om ver in het toernooi te komen.

Programma Groep B

12 juni om 21.00 uur: Canada - Bosnië & Herzegovina

13 juni om 21.00 uur: Qatar - Zwitserland

18 juni om 21.00 uur: Zwitserland - Bosnië & Herzegovina

19 juni om 00.00 uur: Canada - Qatar



24 juni om 21.00 uur: Zwitserland - Canada

24 juni om 21.00 uur: Bosnië & Herzegovina - Qatar

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep B

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