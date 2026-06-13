De Verenigde Staten zijn een van de gastlanden op het WK voetbal. Zij hopen zich in Groep D te plaatsen voor de knock-outfase. De VS speelt in de poulefase tegen Paraguay, Australië en Turkije. Bekijk hier de tussenstanden, het programma en de stand in de poule.

Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico begint op 11 juni. Amerika komt echter pas op 13 juni voor het eerst in actie. Zij nemen het dan om 03.00 uur op tegen Paraguay. Er was de afgelopen tijd veel kritiek op het WK. Dat kwam vooral door de rol die president Donald Trump speelde in het proces. Amerika kan een beroep doen op PSV'ers Ricardo Pepi en Sergino Dest. Paraguay is er voor het eerst sinds 2010 bij, toen bereikten ze de kwartfinale.

Turkije en Australië maken de groep compleet. De Turken bereikten onder aanvoering van Arda Güler via de play-offs voor het eerst sinds 2002 weer de eindronde. Met Ferdi Kadioglu en Orkun Kökcü hebben ze twee spelers met een verleden in Nederland. Australië is er sinds 2006 altijd bij. Zij hebben de beschikking over Feyenoorder Jordan Bos en Ajdin Hrustic van Heracles Almelo.

Programma Groep D

13 juni om 03.00 uur: Verenigde Staten - Paraguay

14 juni om 06.00 uur: Australië - Turkije

19 juni om 21.00 uur: Verenigde Staten - Australië

20 juni om 05.00 uur: Turkije - Paraguay

26 juni om 04.00 uur: Turkije - Verenigde Staten

26 juni om 04.00 uur: Paraguay - Australië

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep D

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