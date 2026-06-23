Frankrijk tegen Irak is ondanks de dreiging van noodweer van start gegaan volgens plan om 23.00 uur. Wel werd in de rust het publiek opgeroepen om een veilige plek op te zoeken.

Kylian Mbappé zette Frankrijk in de eerste helft op 1-0. Daarmee staat de Franse topaanvaller op 15 WK-goals. Messi scherpte het record eerder op de dag aan tot 18 stuks.

Ook het duel tussen Noorwegen en Senegal (02.00 uur in de nacht van maandag op dinsdag) staat op losse schroeven. Dat vanwege zware regenval rond New Jersey.

Protocol

Bij het WK is er een procotol in werking voor noodweer. De organisatie heeft bij één bliksemschicht in de buurt van het stadion al de poppen aan het dansen. Het protocol schrijft namelijk voor dat een duel moet worden stilgelegd als er onweer wordt waargenomen in een straal van acht mijl (een kleine dertien kilometer) rondom het stadion waar op dat moment gespeeld wordt.

Record Lionel Messi

Messi is met achttien doelpunten de nieuwe topscorer aller tijden op wereldkampioenschappen voetbal bij de mannen. Dat bereikte de Argentijnse sterspeler door maandag in de tweede groepswedstrijd van het WK twee keer te scoren tegen Oostenrijk.

Er is op dit toernooi nog wel concurrentie. De Franse sterspeler Kylian Mbappé staat na twee treffers in zijn eerste wedstrijd tegen Senegal (3-1) en de openingsgoal tegen Irak op vijftien WK-doelpunten. Mbappé voetbalde dat aantal in slechts drie toernooien bij elkaar.

Ook Noorwegen - Senegal in gevaar

Ook rond New Jersey wordt zware regen en zelfs mogelijke overstromingen voorspeld. En dat heeft wellicht gevolgen voor de wedstrijd tussen Noorwegen en Senegal, die elkaar in die stad treffen.

Programma en uitslagen Groep I

22 juni om 23.00 uur: Frankrijk - Irak

23 juni om 02.00 uur: Noorwegen - Senegal

26 juni om 21.00 uur: Noorwegen - Frankrijk

26 juni om 21.00 uur: Senegal - Irak



Uitslagen



Frankrijk - Senegal: 3-1

Irak - Noorwegen: 1-4

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog de acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep I

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