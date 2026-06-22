Het WK voetbal is momenteel in volle gang en met liefst 104 wedstrijden staat het zo goed als vast dat er meer doelpunten dan ooit gaan vallen. Daarbij helpt het ook mee dat wereldsterren als Lionel Messi, Kylian Mbappé en Harry Kane op het toernooi vooralsnog lekker op dreef zijn. Bekijk hier de topscorers.

Halverwege de tweede speelronde staat Lionel Messi duidelijk bovenaan de topscorerslijst. Hij scoorde een hattrick tegen Algerije en vond tegen Oostenrijk het doel tweemaal, wat de teller op vijf zet voor de Argentijn. De Duitse spits Deniz Undav en Jonathan David hadden twee wedstrijden nodig om drie goals te maken en staan op gepaste afstand van Messi. Oranje-aanvallers Brian Brobbey en Cody Gakpo staan na hun twee doelpunten tegen Zweden gedeeld vierde.

Topscorers aller tijden

Messi is na zijn goals tegen Oostenrijk ook officieel topscorer aller tijden van het WK. De Argentijn had na zijn hattrick tegen Algerije net als Miroslav Klose zestien keer gescoord, maar ging na het duel met Oostenrijk over de Duitse aanvaller heen. De Duitse aanvaller had echter wel drie duels minder nodig: 24 om 27. Kylian Mbappé kan dit WK ook zomaar de topscorer aller tijden worden, want hij staat na vijftien WK-duels al op veertien treffers.

Lionel Messi (Arg) - 18 doelpunten

Miroslav Klose (Dui) - 16

Ronaldo (Bra) - 15

Kylian Mbappé (Fra) - 14

Gerd Müller (Dui) - 14

Just Fontaine (Fra) - 13

Pelé (Bra) - 12

Sandor Kocsis (Hon) - 11

Jürgen Klinsmann (Dui) - 11

Harry Kane (Eng) - 10



Johnny Rep - 7

Dennis Bergkamp - 6

Rob Rensenbrink - 6

Wesley Sneijder - 6

Robin van Persie - 6

Arjen Robben - 6

Cody Gakpo - 5

Johan Neeskens - 5



*Dikgedrukte spelers zijn actief op dit WK.

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