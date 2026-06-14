Curaçao beleeft zondagavond een historisch moment. Het land speelt zijn allereerste wedstrijd ooit op een WK, maar het begin belooft niet veel goeds. Duitsland kwam razendsnel op voorsprong, waarmee een monsterscore dreigt. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat moet nu knokken om het sprookje niet in een nachtmerrie te laten eindigen. Volg hieronder alles rondom het bijzondere duel op de voet.

Het is zover. Het WK is voor Curaçao nu echt begonnen en de eerste helft tegen Duitsland is afgetrapt. Daarvoor klonk voor het eerst het volkslied van Curaçao op een WK voetbal, een prachtig moment dat Advocaat zichtbaar niet onberoerd liet.

Die emotie maakte al snel plaats voor zorgen. Na een geblokt schot van Musiala was het Nmecha die de bal na amper vijf minuten heerlijk achter doelman Room krulde: 1-0. Geen droomstart voor Curaçao. De Duitse storm houdt voorlopig aan na de vroege openingstreffer, waardoor het alle hens aan dek is voor de mannen van Advocaat.

Advocaat deelt strijdplan

Jürgen Locadia staat direct in de basis bij Curaçao. De voormalig PSV-spits zat even in onzekerheid of hij mocht spelen nadat hij in een oefenduel een directe rode kaart kreeg, maar Advocaat heeft hem toch opgesteld. De bondscoach verscheen kort voor de aftrap voor de camera van de NOS en straalde vertrouwen uit. Hij wilde het niet te lang hebben over de spanning bij zijn spelers. "Ze moeten vooral doen zoals ze zijn. Ze hebben altijd plezier, maar ze geven alles voor het eiland. Dat zal je straks ook zien. Ik geloof niet dat het nu anders is. Ze staan straks weer te dansen in de kleedkamer", aldus de ogenschijnlijk ontspannen Advocaat.

De Nederlander, die zondagavond de oudste bondscoach ooit wordt op een WK, ziet ook tactische kansen voor Curaçao tegen favoriet Duitsland. "Je weet natuurlijk dat Duitsland dominant zal zijn, maar we gaan wel prikken. Dat is de enige manier om een goal te maken. Ik denk dat we ook in staat zijn om kansen te creëren. We proberen via de zijkanten door te komen, met name over links, op de flank van Sané. Hopen dat dat lukt", aldus de Nederlander.

Curaçao schrijft geschiedenis op WK

Doordat gastlanden Verenigde Staten, Mexico en Canada geen kwalificaties hoefden te spelen, kwamen er drie plekken vrij voor overige landen uit Midden- en Noord-Amerika. Die kans greep Curaçao onder leiding van Dick Advocaat met beide handen aan. De ploeg plaatste zich voor het eerst voor het WK voetbal.

Tegen Duitsland wacht meteen een vuurdoop van formaat. "De Duitsers zullen de dominante partij zijn, maar we moeten toch wat proberen. We willen het iedereen zo moeilijk mogelijk maken. We zijn een klein land, maar alles is mogelijk", zei de tijdens een persconferentie in Houston in aanloop naar de ontmoeting van zondag. "In Nederland winnen amateurs ook weleens van profs", vertelde de bondscoach verder.

Sprookje Curaçao voorbij

De sfeer bij de ploeg van Advocaat zit er goed in. Dansend en swingend bewegen de spelers van Curaçao zich richting hun debuut. Robert Maaskant verwacht er weinig van. "Het sprookje van Curaçao is wel over, wat niet wil zeggen dat ze helemaal geen kans hebben. Ik denk alleen tegen Duitsland niet", zegt hij in de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

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