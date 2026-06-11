Mexico kent een absolute droomstart van het WK voetbal. De Noord-Amerikanen wonnen het eerste duel met 2-0 van Zuid-Afrika. Tsjechië en Zuid-Korea spelen om 04.00 uur tegen elkaar. Bekijk hier de tussenstanden van de wedstrijden, het verdere programma en de stand in de poule.

Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is van start gegaan. De eer van de openingswedstrijd was aan de Mexicanen. Zij speelden het eerste duel tegen Zuid-Afrika en daar rekenden ze razendsnel mee af. Mexico hoopt het beter te doen dan in Qatar, waar het al in de groepsfase werd uitgeschakeld. Zuid-Afrika keert voor het eerst sinds 2010 terug op een mondiaal eindtoernooi.

Verder spelen ook Zuid-Korea en Tsjechië in de poule. Zij treffen elkaar enkele uren na de openingswedstrijd. De Aziaten, die beschikken over Feyenoorder In-beom Hwang en sterspeler Son Heung-min, zijn er voor de elfde keer op rij bij en behaalden onder leiding van Guus Hiddink in 2002 de halve finale. De Tsjechen keren terug na 22 jaar, vooral dankzij PSV-doelman Matej Kovar die de penalty's in de play-offs besliste.

Programma Groep A

11 juni om 21.00 uur: Mexico - Zuid-Afrika (2-0).

12 juni om 04.00 uur: Zuid-Korea - Tsjechië



18 juni om 18.00 uur: Tsjechië - Zuid-Afrika

19 juni om 03.00 uur: Mexico - Zuid-Korea



25 juni om 03.00 uur: Tsjechië - Mexico

25 juni om 03.00 uur: Zuid-Afrika - Zuid-Korea

De nummers één en twee gaan door naar de knock-outfase van het WK voetbal. Bij die 24 landen voegen zich ook nog acht beste nummers drie uit de twaalf groepen.

Stand Groep A

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