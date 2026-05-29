Ronald Koeman is klaar voor het WK voetbal in de Verenigde Staten. De bondscoach moet wel zijn ernstig zieke vrouw Bartina achterlaten. "Daarom wil ik nu nog even van hem genieten", vertelt Bartina Koeman in een openhartig gesprek.

"Ik ben zo veel mogelijk bij mijn man", zegt Bartina Koeman in het radioprogramma Evers & co., waar ze naast haar geliefde is aangeschoven. De voetbalvrouw denkt de bondscoach zes weken te moeten missen op het WK. "Dat is alweer lang geleden, dus..."

Bartina Koeman niet volledig naar WK

De vrouw van Koeman lijdt aan een chronische vorm van kanker. Dus krijgt ze de vraag van radio-dj Edwin Evers hoe het nu met haar gaat. "Eigenlijk wel oké", is haar antwoord daarop. "Ik kan door mijn situatie natuurlijk niet zes weken naar Amerika. Daarom wil ik nu nog even lekker van hem genieten."

Voor de bondscoach was het een meeslepende periode. Op 27 mei maakte hij zijn selectie voor het WK in de Verenigde Staten bekend. Dat ging natuurlijk niet over één nacht ijs. "Het was zelfs 's nachts dat hij uit bed ging en in de woonkamer ging zitten, dat heeft hij nog nóóit gedaan", bekent Bartina. "Maar hij laat mij altijd wel lekker slapen." Over de 26 namen hoefde mevrouw Koeman zich niet druk te maken. "Hij houdt niet van een vrouw die zich er heel erg mee gaat bemoeien."

Veel WK's en EK's meegemaakt

Bartina Koeman maakte al heel wat eindrondes mee. Eerst als spelersvrouw toen Koeman actief was op WK's en EK's. "Toen hij speler was, heb ik ook heel veel zitten kletsen en veel doelpunten gemist. Dat was in die tijd. Nu ben ik wel wat fanatieker in voetbal", geeft ze toe. De spanning kan ze naar eigen zeggen wel managen. "In het stadion is het beter dan op de televisie. Af en toe loop ik even weg."

Bartina Koeman merkt dat haar man zich anders gedraagt in aanloop naar een groot toernooi. "Dan zegt hij zelf ook: laat mij maar even in mijn bubbel. Ik zie dat hij dan het liefst alleen is op zijn kantoor, dan laat ik hem ook. Maar nu is hij weer helemaal relaxt", zegt de vrouw van Koeman, die daar blij mee is. In de Verenigde Staten zullen de twee dagelijks wel even contact hebben.

Toekomst

Het is afwachten of Koeman na het WK nog bondscoach is. Zijn vrouw is in ieder geval duidelijk wat betreft de toekomst. "Voor mijn gevoel is dit wel een beetje het laatste. Maar dat komt ook natuurlijk omdat ik ziek ben. Ik zou heel graag met hem nog leuke reisjes willen maken na het WK", vertelt ze.

"Als ik in goeie vorm (qua ziekte, red.) ben, ga ik proberen om er nog heen te gaan", zegt Bartina Koeman aan het einde van de show. "Dat zou echt geweldig zijn. Ik hoop dat het lukt, want over drie weken ga ik hem wel heel erg missen. Maar we zien het wel: ik leef van dag tot dag."

