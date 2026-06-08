Het Nederlands elftal speelt maandag de laatste oefenwedstrijd voor het WK tegen Oezbekistan. Het duel wordt in een bescheiden stadion in New York gespeeld en dat leverde een opmerkelijk probleem op.

Nederland en Oezbekistan spelen maandagavond in het Icahn Stadium in New York. Dat stadion wordt vooral gebruikt voor atletiekwedstrijd en biedt plaats aan 'slechts' 5000 toeschouwers. Er zitten maandag overigens welgeteld nul fans op de tribunes, want de wedstrijd wordt zonder publiek gespeeld.

Het stadion is daarmee veel kleiner dan de stadions waar tijdens het WK voetbal gespeeld gaat worden. Maandag werd duidelijk dat het complex ook niet is ingesteld op de grote selecties van tegenwoordig. Elk land mag tenslotte 26 spelers meenemen naar het WK. Die spelers zullen tijdens het WK waarschijnlijk makkelijk in de kleedkamers passen, maar in New York bleek dat een probleem.

De NOS liet vlak voor de wedstrijd tegen Oezbekistan zien dat de ploeg van bondscoach Ronald Koeman zich rond de wedstrijd in een geïmproviseerde kleedkamer moet omkleden. De normale kleedlokalen zijn te klein en dus is de gym van het stadion omgebouwd zodat er toch 26 spelers in passen.

Geen Jurriën Timber

Op de beelden van de NOS was te zien hoe de kleding van de 26 internationals klaar was gelegd voor de wedstrijd, maar één van hen zal die nooit gaan dragen. Jurriën Timber moest een uur voor de wedstrijd namelijk afhaken met een blessure en mist tot overmaat van ramp zelfs het hele WK. Lutsharel Geertruida is door bondscoach Koeman opgeroepen als vervanger.

Laatste test voor WK

Nederland en Oezbekistan trappen maandag om 20.45 uur af in New York. Na de wedstrijd spelen ook de reserves van beide landen nog een oefenduel tegen elkaar.

Na de wedstrijd tegen de Oezbeken gaat voor Oranje de blik op het WK. Het toernooi begint op donderdag 11 juni en drie dagen later speelt Nederland de eerste wedstrijd tegen Japan. Daarna speelt de ploeg van Koeman ook nog tegen Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni).

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