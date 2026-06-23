Mikky Kiemeney, de vrouw van Oranje-international Frenkie de Jong, staat pal achter haar geliefde. Ze is met zoontjes Miles en Mason meegereisd naar het WK voetbal in Noord-Amerika en blijkt goed te hebben gehoord wat haar man na afloop van Nederland tegen Zweden (5-1) allemaal heeft gezegd.

Al jarenlang moet De Jong aanhoren dat veel voetbalduiders in talkshows zeggen dat hij te behoudend speelt. De middenvelder van FC Barcelona zou namelijk te vaak een bal breed spelen en ook wordt er vaak naar zijn statistieken verwezen: De Jong scoort zelden goals en levert niet zoveel assists.

Wel kijken, niet zien

De Jong had daar wel genoeg van na het duel tegen Zweden. "Ik heb het gevoel... Heel veel mensen snappen eigenlijk niks van voetbal. Die kijken wel, maar ze zien het niet. Het is niet erg, iedereen kan erover praten. Ik denk dat mijn rol heel duidelijk is. Aan sommige mensen is het lastig uit te leggen misschien. Ik denk dat ik dan een keer naast ze moet zitten", zei hij bij SBS.

Met die Cruijffiaans aandoende opmerking over 'wel kijken maar niet zien' is Mikky Kiemeney het helemaal eens. Bij een fotoreeks op Instagram zet ze de tekst: "Wij kijken en wij zien het." Met wij verwijst ze naar zichzelf en zoontje Miles. Samen zitten ze in het stadion om Oranje aan te moedigen.

Hup papa

De kleine flanste ook nog een mooi doek in elkaar. "Hup papa, je bent de beste", stond erop. Dat was op een toepasselijk moment, want zondag was het vaderdag en de pot tegen Zweden was een paar uurtjes daarvoor afgelopen.

Overigens blijkt De Jong junior niet zo onder de indruk te zijn van zijn toegang tot Oranje. Hij mag lekker meehobbelen tijdens sommige trainingen. Maar laatst bleek dat hij sterren als Memphis Depay en Virgil van Dijk amper een blik waardig gunde. Miles vond een politiewagen met sirenes langs het veld veel boeiender.

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