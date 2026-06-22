Het zijn beelden die altijd weer in de smaak vallen: de spelers van het Nederlands voetbalelftal die tijdens een eindtoernooi worden bezocht door vrouw en kinderen. Tijdens het WK van 2026 stelen onder meer een dochter van Virgil van Dijk en een zoontje van Frenkie de Jong de show.

Na de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan (2-2) liet bondscoach Ronald Koeman de gezinnen van de spelers toe op het trainingsveld in Dallas. Het leverde onder meer beelden op van de kinderen van Donyell Malen die het net wisten te vinden en de dochters van aanvoerder Van Dijk die de strijd aan gingen met hun vader.

Zondag in Kansas City, een dag na de 5-1-zege van Nederland op Zweden tijdens het tweede groepsduel, was er weer ruimte voor ontspanning. De Jong kreeg bezoek van zijn vrouw Mikky Kiemeney en hun twee zoontjes Miles (2) en Mason (0). Het leverde een mooie scene op, zo zagen voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As.

Miles de Jong bezoekt politiebus

Terwijl talloze jongetjes en meisjes alleen maar kunnen dromen van de kans om tijd door te brengen met de internationals van Oranje, is het voor de kinderen van de spelers de normaalste zaak van de wereld. Zij verleggen hun aandacht tijdens het bezoek in sommige gevallen naar heel andere dingen.

"Het zoontje van Frenkie de Jong had meer interesse in politiebussen", lacht Van As. "Zo grappig.” Hoog: “Ja mooi hè? Dan is je vader international, een van de beste spelers van de wereld. Maar dan wil je gewoon lekker naar die politie kijken. Ja, heerlijk toch?” Van As: “Lekker onbevangen.”

i Frenkie de Jong vertelt zijn zoontje Miles het een en ander over de Amerikaanse politiebus.

De Jong, Kiemeney en hun twee zoontjes liepen naar een politiebusje toe en hadden kort contact met de aanwezige agenten. De Jong nam even de tijd om Miles het een en ander uit te leggen terwijl een van de agenten het gezin iets leek te overhandigen. Kiemeney hield Mason ondertussen in haar armen.

i Mikky Kiemeney met Oranje-international Frenkie de Jong en hun twee kinderen Miles en Mason. ©ANP

'Wij gingen shoppen'

“Het is wel genieten”, aldus Hoog over de beelden van de Oranje-internationals en hun gezinnen. “En het is ook gewoon lekker voor die spelers, denk ik, dat hij dat ze er allemaal zijn op dat veld.” Van As: “Zouden ze het nodig hebben? Ze zijn het ook gewend om hun familie veel te zien tijdens de grote toernooien.”

"Wij hadden natuurlijk wat minder", denkt Hoog terug aan de tijd dat ze zelf nog hockeyden. "Maar misschien is het ook wel anders als je met kids zit, dat het ook wel fijn is om die dan te zien. Wij hebben tijdens toernooien niet zo heel vaak afgesproken met onze familie.”

Van As: “Ik kan me die beginjaren nog herinneren. Dat je een moment met je familie had en dan vonden we het heel leuk. Op een gegeven moment hadden we daar gewoon zelf geen behoefte meer aan.” Hoog: “Dan gingen we zelf maar gewoon shoppen of een koffietje drinken. Ja sorry mam, ik ben even druk.”

'Familiebezoek best wel vermoeiend'

“Tijdens het EK van 2007 zijn we best wel vaak uit eten geweest", weet Van As nog. "Vijf keer bij de Italiaan en elke keer dat we daar gingen eten met de families was er iemand anders jarig. Dan zaten we ook echt met vijf families bij elkaar.”

Hoog: “Dat deden we echt de eerste twee, drie jaar. Daarna hebben we dat eigenlijk nooit meer gedaan. Ik vond het ook best wel vermoeiend. Heel leuk hoor, om ze te zien, maar ik dacht ook ik zie ze thuis wel weer.” Van As ziet wel een belangrijk verschil met het WK voetbal: “Ons toernooi duurt twee weken. Hier spelen ze twee wedstrijden in twee weken.”

Luister de podcast van Hoog en Van As

Tweevoudig olympisch kampioenen Naomi van As en Ellen Hoog nemen elke maandag speciaal voor Sportnieuws.nl de sportweek door. In deze aflevering natuurlijk aandacht voor het Nederlands elftal op het WK voetbal, met een speciale rol voor de dochter van Virgil van Dijk. Verder worden ook onder meer de heftige week van Rafael van der Vaart en de opmerkelijke beelden van koning Willem-Alexander en Máxima besproken. Luister de podcast hieronder of in je favoriete podcastapp.

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