Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond een cruciale WK-wedstrijd tegen Zweden. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman treft een ploeg in vorm, want het eerste duel met Tunesië werd met liefst 5-1 gewonnen. Voor één van de spelers van Oranje wordt het treffen met de Scandinaviërs een pikant weerzien.

Nederland speelde het eerste duel gelijk (2-2) tegen Japan en dus staat de druk er vol op tegen de Zweden. Zij gaan aan kop in Groep F na een ruime zege op Tunesië. Bij de koplopers was het spitsenduo Alexander Isak en Viktor Gyökeres belangrijk. Isak maakte een treffer en gaf twee assists. Ook Gyökeres schoot een bal binnen en gaf een voorzet waaruit werd gescoord.

Het spitsenduo is gevreesd en lijkt komend weekend weer voor gevaar te gaan zorgen richting het doel van Bart Verbruggen. Micky van de Ven moet dat samen met de anderen zien te voorkomen. Voor Van de Ven wordt het een pikant weerzien met Isak, want eind vorig jaar had een duel tussen hen verregaande gevolgen.

Het Tottenham Hotspur van Van de Ven trof Isaks Liverpool. De spits van The Reds was voor een gigantisch bedrag overgekomen van Newcastle United, maar had zijn draai nog niet gevonden. Tegen Spurs ging het helemaal mis. Isak schoot op doel en scoorde, maar werd bij die actie getackeld door Van de Ven. De gevolgen waren groot. Isak brak zijn kuitbeen en de Nederlander was de gebeten hond.

i Micky van de Ven met zijn tackle waarbij Alexander Isak zijn kuitbeen brak © Getty Images

Boosheid bij Arne Slot

Onder meer de inmiddels ontslagen Liverpool-manager Arne Slot was kritisch op zijn landgenoot, die uiteraard geen kwaad in de zin had bij zijn tackle. Toch toonde Van de Ven zich schuldbewust. Aan Sky Sports liet hij kort na het duel van eind december weten contact te hebben gehad met de onfortuinlijke Zweed. "Ik heb hem een berichtje gestuurd om hem het beste te wensen", vertelde Van de Ven. "Hij waardeerde het en stuurde nog een berichtje terug."

Isak fit genoeg voor WK voetbal

De Nederlander hoopte dat Isak spoedig zou terugkeren en dat lukte. Hij lag er weliswaar maanden uit, maar keerde in april alweer voorzichtig terug bij Liverpool. UIteindelijk was hij tijdig fit voor het WK en maakte hij tegen Tunesië dus zijn eerste treffer tijdens het toernooi.

Nederland - Zweden op WK voetbal

Het treffen tussen het Nederlands elftal en Zweden vindt op zaterdag 20 juni plaats. De wedstrijd begint om 19.00 uur (Nederlandse tijd). Later spelen ook de andere groepsgenoten Japan en Tunesië tegen elkaar. Er is een kleine kans dat Isak niet kan spelen. De Zweedse topspits sloeg in aanloop naar de clash met Oranje een training over.

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