Na de 2-2 van Oranje tegen Japan is nog niet iedereen enthousiast over de opstelling van Oranje. Richting het duel met Zweden staan er daarom ook gelijk weer verschillende posities ter discussie. In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast is de verwachting dat Ronald Koeman ook daadwerkelijk een wisseling gaat doorvoeren. "Mijn gevoel is dat hij in die plaats gaat komen."

Hedwiges Maduro is er heilig van overtuigd: Ronald Koeman gaat een wijziging doorvoeren. Hij keek naar de selectie van Zweden, zag hun opstelling en ziet een logische manier om hen te bestrijden. "Zweden speelt met vijf spelers achterin. Dan ben je er bij gebaat om Justin Kluivert op te stellen, want hij kan spelen in de ruimte tussen de linies. Tunesië kreeg ook kansen tegen Zweden door gewoon te dribbelen op het middenveld", schetst hij de situatie.

Wisseling nodig

Het lijkt hem dan ook logisch om voor Kluivert te kiezen. "Ik denk dat Koeman ook wel weer de box gaat maken en dat Summerville veel naar binnen mag, zo krijgt Dumfries ook weer meer ruimte aan de zijlijn." De verwachting is dat Kluivert dan altijd bij de aanvallen betrokken is samen met Gakpo, Malen, Summerville en Dumfries.

"Dan heb je Frenkie de Jong en Ryan Gravenberch erachter en Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke en Micky van de Ven voor de verdediging. Dat gaat de tactiek van Ronald Koeman worden", stelt Maduro vrij resoluut.

Robert Maaskant ziet deze tactiek ook wel zitten, wel om andere redenen. "Je wil na Japan wat meer creativiteit, wat meer drang naar de goal toe. Dat heeft Kluivert meer dan Reijnders, die is namelijk wat meer een loper en moet bediend worden. Kluivert kan ook zelf creëren. Daarnaast kan hij ook zwerven naar de zijkanten, daar is hij ook comfortabel. Dan krijg je wat meer dynamiek in het elftal."

Voordeel Kluivert

Dynamiek lijkt een beetje het sleutelwoord te zijn voor Oranje, het zag er wat flets uit tegen Japan en er was wat meer beleving en creativiteit nodig. "Als Summerville een keertje naar binnen komt, kan hij nog naar de buitenkant en heeft hij een individuele actie. Dan komt er óók meer dreiging. Alleen met passing ga je op dit WK geen tegenstander kapot spelen. Je zal een vent voorbij moeten en creatief moeten zijn in passing naar lopende mensen", legt Maaskant uit.

Koeman koos in zijn selectie voor veel spitsen en minder buitenspelers. Daardoor is de bezetting daar nu vrij dun en zit achter Summerville voorlopig alleen Teun Koopmeiners. Tot Memphis Depay fit is, zal Malen daar nog niet komen. "Tegen Japan zag je dat we toch wel een snelle rechtsback of rechtsbuiten hadden kunnen gebruiken", valt Maduro op. "Een type Frimpong."

Aan de andere kant is Koopmeiners ook een wapen met zijn corners en vrije trappen. "Hij is ook multifunctioneel, want die kan je echt overal neerzetten. Daar zal Koeman wel over nagedacht hebben", besluit Maaskant.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreekt Robert Maaskant met Hedwiges Maduro en voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink de laatste ontwikkelingen op het WK voetbal en bij het Nederlands elftal. Ze zagen een fenomenale Lionel Messi, die volgens de heren Diego Maradona nu definitief heeft overtroffen, en genoten van Frankrijk met sterspeler Kylian Mbappé.

Ook komt de mooie transfer van Jan Paul van Hecke voorbij en discussiëren Maduro en Maaskant over de 'te lieve' staf van het Nederlands elftal. Beluister elke dag een nieuwe aflevering om 7.30 uur op jouw favoriete podcastplatform.

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