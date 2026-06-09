Het Nederlands elftal is dinsdag onder grote belangstelling van de media aangekomen de vaste verlijfplaats tijdens de groepsfase van het WK voetbal. Bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers stapten rond 13.15 uur plaatselijke tijd de bus uit bij het Cascade Hotel in Kansas City. Oranje zou later op de dag ook nog gaan trainen, maar daar is een streep door gegaan.

Rond de spelersbus reden dinsdag liefst tien politiewagens en acht grote motoren met sirenes. De helikopter die boven het hotel cirkelde, was van KMBC-TV. "Wij hebben ook een helikopter", zei een verslaggever van het Amerikaanse FOX 4. "Maar dit is voor ons net niet groot genoeg.

Supporters in feloranje shirts van het Nederlands elftal schreeuwden naar Virgil van Dijk. Een Spaanse verslaggever probeerde vergeefs met Ronald Koeman en Frenkie de Jong in contact te komen. Verder stonden er vooral Nederlandse en Japanse verslaggevers voor het hotel. Niemand kreeg Koeman en zijn spelers te spreken. Bondscoach, internationals en begeleiders van de nationale ploeg liepen snel richting de lobby van het hotel

Het Cascade Hotel is met vier sterren gewaardeerd en heeft dezelfde beoordeling als het Sonesta White Plains Downtown, het onderkomen van Oranje tijdens het trainingskamp in New York, waar Koeman niet helemaal tevreden over was. "Het is niet dat wij hier niet kunnen zijn. Maar het kan beter, laat ik het zo zeggen", zei hij op zijn laatste persconferentie voor het gewonnen oefenduel met Oezbekistan (2-1).

Geen training op dinsdag

In Kansas City is het zeven uur vroeger dan in Nederland. Op het moment dat Nederland arriveerde, was het 32 graden. De gevoelstemperatuur lag hoger. Koeman heeft de besloten training, die voor later op de dag op het programma stond, geschrapt. Het is niet duidelijk waarom dat precies gedaan is.

Het Cascade Hotel in Kansas City ligt dicht bij het vliegveld en de KC Current Training Facility, het trainingscomplex van de professionele Amerikaanse vrouwenvoetbalclub uit Kansas City waar Oranje tijdens de groepsfase traint. Koeman heeft de accommodatie in het voorjaar bezocht en was zeer tevreden over de kwaliteit van de velden, faciliteiten en ligging.

Oranje traint woensdag vanaf 17.30 uur Nederlandse tijd voor duizend inwoners van Kansas City. Voor het trainingscomplex hangen oranje vlaggen en staan borden met: Hup Holland hup. Op wedstrijddagen van Nederland stroomt er oranje water door fonteinen in de stad. Bondscoach Ronald Koeman en Virgil van Dijk geven woensdag na de training een persconferentie, waarin ze voorbeschouwen op het eerste WK-duel van zondag met Japan in Dallas.

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