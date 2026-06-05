Het WK voetbal gaat volgende week al van start met de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Maar liefst 33 spelers uit de Eredivisie maken zich op voor deelname aan het mondiale eindtoernooi, nog nooit waren er zoveel Eredivisie-spelers actief op een wereldkampioenschap. Opvallend genoeg heeft Oranje zelf amper spelers uit de eigen competitie tot hun beschikking in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Aan het komende WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico doen meer spelers van Nederlandse clubs mee dan ooit. Uit de Eredivisie zijn 33 voetballers geselecteerd, uit de eerste divisie 5. Gezamenlijk is dat het dubbele van de 19 van het WK in 2022 in Qatar. Het komende wereldkampioenschap telt met 48 ook meer deelnemers dan ooit.

Maar twee spelers in Oranje

Bondscoach Ronald Koeman selecteerde slechts twee Eredivisie-spelers voor het WK: Wout Weghorst van Ajax en Guus Til van PSV. Volgens cijfers van Opta breekt Koeman daarmee een negatief record. Nooit eerder gingen er zo weinig spelers uit de Eredivisie mee in de WK-selectie van Oranje: bij alle eerdere deelnames waren dat er minimaal zes.

Curaçao spant de kroon

Waar Oranje dus nauwelijks beroep doet op spelers uit de Eredivisie, doet Curaçao dat juist volop. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat reist met liefst acht spelers uit Nederland af naar het WK. Het gaat om Armando Obispo (PSV), Juninho Bacuna en Brandley Kuwas (FC Volendam), Tyrick Bodak en Tyrese Noslin (Telstar), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC) en Shurandy Sambo van Sparta Rotterdam.

Flinke 'Nederlandse' inbreng bij Japan

Nederland opent het WK op 14 juni tegen Japan, dat eveneens flink leunt op spelers uit de Eredivisie. Bondscoach Hajime Moriyasu heeft vijf spelers uit Nederland opgenomen in zijn selectie. Feyenoorders Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe zijn van de partij, net als Ajacieden Ko Itakura en Takehiro Tomiyasu. Ook NEC-spits Koki Ogawa mag zich opmaken voor het WK. Zijn ploeggenoot Kodai Sano viel uiteindelijk net buiten de boot.

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PSV is hofleverancier

PSV is hofleverancier van de Eredivisie als het gaat om spelers die al zeker zijn van het WK. Ivan Perisic vertegenwoordigt Kroatië, terwijl Anass Salah-Eddine en Ismael Saibari zijn opgenomen in de selectie van Marokko. Ook de Verenigde Staten doen een beroep op twee PSV’ers met Ricardo Pepi en Sergiño Dest. Daarnaast mogen Esmir Bajraktarevic (Bosnië en Herzegovina), Matej Kovár (Tsjechië) en Paul Wanner (Oostenrijk) zich eveneens opmaken voor het eindtoernooi.

Ook Ajax en Feyenoord zijn vertegenwoordigd op het WK. Ajax-verdediger Josip Sutalo maakt deel uit van de Kroatische selectie, terwijl Feyenoorders In-beom Hwang, Anis Hadj Moussa, Ramiz Zerrouki en Jordan Bos zijn opgeroepen voor respectievelijk Zuid-Korea, Algerije en Australië. Er zijn echter nog een heleboel andere Eredivisie-spelers die zich mogen opmaken voor het WK, onder wie: Mateo Chávez (AZ), Jamiro Monteiro, Ryan Thomas (PEC Zwolle) en Zidane Iqbal (FC Utrecht).

Ook KKD-spelers naar het WK

Niet alleen de Eredivisie levert spelers af aan het WK. Ook vanuit de Keuken Kampioen Divisie reizen meerdere voetballers af naar het eindtoernooi. Curaçao neemt met Godfried Roemeratoe, Roshon van Eijma, Kevin Felida en Trevor Doornbosch vier spelers uit de eerste divisie mee. Daarnaast mag Ruben Providence van Almere City zich met Haïti verheugen op deelname aan het WK.

Alle 'Nederlandse' spelers op WK voetbal 2026

Land Spelers Nederland Wout Weghorst (Ajax), Guus Til (PSV) Curaçao Armando Obispo (PSV), Juninho Bacuna en Brandley Kuwas (FC Volendam), Tyrick Bodak en Tyrese Noslin (Telstar), Sherel Floranus (PEC Zwolle), Deveron Fonville (NEC), Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam), Godfried Roemeratoe en Roshon van Eijma (RKC Waalwijk), Kevin Felida (FC Den Bosch), Trevor Doornbosch (VVV-Venlo) Japan Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord), Ko Itakura en Takehiro Tomiyasu (Ajax), Koki Ogawa (NEC) Australië Jordan Bos (Feyenoord), Ajdin Hrustic (Heracles Almelo), Max Balard (NAC) Kroatië Josip Sutalo (Ajax), Ivan Perisic (PSV) Marokko Anass Salah-Eddine en Ismael Saibari (PSV) Verenigde Staten Ricardo Pepi en Sergiño Dest (PSV) Algerije Anis Hadj Moussa en Ramiz Zerrouki (Feyenoord) Mexico Mateo Chávez (AZ) Kaapverdië Jamiro Monteiro (PEC Zwolle) Zuid-Korea In-beom Hwang (Feyenoord) Nieuw-Zeeland Ryan Thomas (PEC Zwolle) Bosnië en Herzegovina Esmir Bajraktarevic (PSV) Tsjechië Matej Kovár (PSV) Irak Zidane Iqbal (FC Utrecht) Oostenrijk Paul Wanner (PSV) Haïti Ruben Providence (Almere City)

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