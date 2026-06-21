Memphis moet het voorlopig nog doen met invalbeurten op dit WK met Oranje. De topscorer aller tijden van Nederland komt net van een zware blessure en had maar net genoeg tijd om zich op te werken richting het Nederlands elftal. Hoewel iedereen lyrisch is over de huidige spitsen, denkt Robert Maaskant dat je nooit een plan zonder Memphis moet maken. "Zo'n speler heb je altijd nodig."

Lange tijd was het de vraag of Memphis wel fit genoeg was om het WK te halen. Nu hij fit is en bij de selectie zit, is de volgende vraag of hij nog wel een basisplek gaat krijgen. De andere spitsen vallen zo in de smaak dat Ronald Koeman mogelijk weinig reden heeft om te wisselen. Tegen Zweden scoorde Brian Brobbey tweemaal en hielp hij het team als aanspeelpunt, terwijl de invalbeurten van Memphis bij het grote publiek tegenvallen.

Rol van Memphis

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast wordt de positie van Memphis bij Oranje besproken. "Ik denk dat hij deze minuten bij de invalbeurten nodig heeft en tegen Tunesië misschien nog wel meer minuten gaat krijgen. Hopelijk gaat hij dan meer naar zijn niveau toegroeien. Want één ding is zeker: een fitte Memphis is een speler met uitzonderlijke kwaliteiten voor het Nederlands elftal", benoemt Ralf Seuntjens.

Voor nu zou hij alsnog voor Brian Brobbey kiezen in de spits van het Nederlands elftal, maar hij ziet graag Memphis naar zijn niveau toe groeien. "Dan kan je in de knock-outfase tegen bijvoorbeeld Marokko weer wat doen. Zij spelen heel anders en dat vraagt ook weer andere accenten, dan kan je Memphis ook weer opstellen of wisselen met Brobbey."

'Zou me niet verbazen'

Maaskant denkt dat we Memphis nog eerder gaan zien dan gedacht. Maar moeten we hem dan gaan zien als supersub? "Zo ziet het er gewoon naar uit en dat is toch ook prima? Als je wereldkampioen wil worden dan heb je wel zo'n speler als Memphis nodig", vindt hij. "Maar het zou me niet verbazen dat hij straks misschien wel start tegen Tunesië en dat hij dan gewoon een heel uur kan spelen."

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Ralf Seuntjens en Robert Maaskant de euforie na de 5-1 overwinning van Nederland op Zweden. Er wordt een dikke pluim gegeven aan Ronald Koeman voor zijn gedurfde keuzes in de opstelling.

Brian Brobbey is de gevierde man bij Oranje, maar Robert Maaskant voorziet nog altijd een rol voor Memphis Depay in de volgende wedstrijd tegen Tunesië. Ook wordt Cody Gakpo van advies voorzien en bespreken ze de komst van het koningshuis bij de wedstrijd. Dat en nog veel meer in de nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover