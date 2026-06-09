De toewijzing van kaartjes aan Iraanse fans voor de WK-wedstrijden van Iran is ingetrokken. Dat heeft de voetbalbond van het Aziatische land dinsdag gemeld. De bond wijst op de richtlijn van wereldvoetbalbond FIFA dat elk land 8 procent van de kaartjes krijgt voor de eigen fans bij de wedstrijden van het nationale elftal.
De Iraanse voetbalbond geeft de VS, een van de gastlanden van het WK en het land waar Iran mee in oorlog is, de schuld. "Met minder dan drie dagen te gaan tot de start van het WK hebben de Verenigde Staten opnieuw gehandeld om de aanwezigheid van Iraanse supporters in de stadions te blokkeren", zegt de Iraanse bond in een verklaring. "De bond kan nu in geen enkel kaartje voorzien voor de supporters van het nationale elftal."
Wedstrijden in Verenigde Staten
Iran speelt in de groepsfase twee keer in Los Angeles en een keer in Seattle. De tegenstanders zijn Nieuw-Zeeland, België en Egypte. De ploeg heeft zijn basiskamp in de Mexicaanse stad Tijuana en zal op de wedstrijddagen de VS in- en uitreizen. Eigenlijk had de ploeg, waar Alireza Jahanbakhsh de voor Nederland bekendste naam is, een baisskamp in de Verenigde Staten. De Aziaten kregen echter geen toestemming om daar te verblijven.
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