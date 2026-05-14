De NOS heeft veel zaken bekend gemaakt rondom het aankomende WK voetbal. Zo is inmiddels bekend welke analisten actief zullen zijn tijdens het toernooi en ook de commentatoren weten al waar ze aan toe zijn.

NOS gaat alle 104 wedstrijden die tijdens het WK af worden gewerkt uitzenden. Daarnaast wordt er elke dag ook een speciaal avondprogramma gemaakt dat NOS WK Avond gaat heden. Sjoerd van Ramshorst en Gert van 't Hof zullen deze show presenteren. Zij krijgen elke avond gezelschap van een aantal gasten. Dat kunnen mensen met specifieke kennis over een land of selectie zijn, maar er zijn ook analisten te gast uit de vaste poule van elf duiders die de NOS heeft aangesteld.

Analisten WK voetbal NOS

Rafael van der Vaart, Wim Kieft, Theo Janssen, Ibrahim Afellay, Pierre van Hooijdonk, Leonne Stentler, Imke Courtois, Kenneth Perez, Bart Vriends, Guus Hiddink en Youri Mulder zijn hiervoor geselecteerd. Een aantal namen hierin zijn opvallend. Zo is Vriends nog altijd actief als voetballer bij het Australische Adelaide United. Courtois en Perez waren nog niet eerder te zien als analisten bij de NOS. Laatstgenoemde heeft natuurlijk wel ruime ervaring in die rol bij ESPN.

Ook Van Hooijdonk is dus te zien als analist tijdens het WK. Rondom zijn persoon en zijn rol als adviseur bij NAC was de afgelopen tijd erg veel te doen. Van Hooijdonk zou een dubieuze rol gehad hebben in de transfer van zijn zoon Sydney naar het Portugese Estrela. Uiteindelijk maakte de oud-voetballer van Feyenoord, NAC en Fenerbahçe het besluit om afstand te doen van zijn rol bij de gedegradeerde club uit Breda.

Commentatoren

Ook is er meer bekend over de commentatoren tijdens het WK voetbal. De finale op 19 juli zal van commentaar worden voorzien door Jeroen Grueter. Dat is een aanpassing, want de afgelopen twee edities van het WK deed Jeroen Elshoff nog de eindstrijd. Elshoff gaat wel mee naar de Verenigde Staten, net als Jan Roelfs, Grueter en Arman Avsaroglu. De rest van de commentatoren zal de wedstrijden vanuit Nederland doen.

