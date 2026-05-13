Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada wordt vanaf 11 juni een waar spektakel, dat live te zien is bij NOS Sport. De baas van de zender kondigt echter wel een ingrijpende verandering aan tijdens de uitzendingen, die te maken hebben met extra reclames.

Bij het wereldkampioenschap voetbal, waar Oranje in de groepsfase speelt tegen Japan, Zweden en Tunesië, is er ook bij de NOS tijdens de wedstrijden reclame op tv te zien. Dat is mogelijk omdat er drinkpauzes zijn tijdens wedstrijden. Om de warmte worden er bij alle 104 wedstrijden, inclusief die van Oranje, twee zogeheten 'cooling breaks' gehouden, halverwege de eerste helft en halverwege de tweede helft.

Die pauzes duren drie minuten, waarvan anderhalve minuut reclame op tv te zien is. Normaal gesproken zijn er bij eindtoernooien alleen reclameblokken tijdens de rust. "Het is niet ideaal, maar het levert ook wat op", aldus Xander van der Wulp, hoofdredacteur van NOS Sport.

'Gelukkig ook veel begrip'

Er gaan dit WK, mede vanwege de hoge kosten en bezuinigingen bij de publieke omroep, maar vier commentatoren mee. Naast Grueter en Elshoff zijn dat Jan Roelfs en Arman Avsaroglu. De andere commentatoren verslaan de wedstrijden vanuit Nederland. "Het is geen leuke boodschap om over te brengen dat mensen niet naar het toernooi mogen, maar er is gelukkig ook veel begrip. Het is bij uitstek een extreem duur toernooi", aldus Van der Wulp.

In de groepsfase zit er alleen een commentator van de NOS in het stadion tijdens de drie wedstrijden van Nederland. De andere duels doen de vier commentatoren vanuit een uitzendstudio in Dallas of een van de commentatoren vanuit de studio in Hilversum. Pas vanaf de achtste finales worden alle wedstrijden vanuit de stadions becommentarieerd.

Verdere aankleding van WK-uitzendingen

Naast de vier commentatoren zijn ook verslaggevers Jeroen Stekelenburg, Thierry Boon, Joep Schreuder, Martin Vriesema en Matthijs Weststrate in de Verenigde Staten.

De NOS maakt naast een avondshow ook een ochtendshow. Eline de Zeeuw en Henry Schut presenteren 'WK Ontbijt'. In aanloop naar het WK zijn afleveringen van 'Andere Tijden Sport' te zien. Een van de uitzendingen gaat over het WK van 1994 in de Verenigde Staten.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover