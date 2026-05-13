Het duurt nog iets minder dan een maand tot het WK voetbal begint, maar nu al is bekend wie het commentaar bij de finale. Rechtenhouder NOS reist met vier commentatoren af naar het eindtoernooi en één van hen weet nu al dat zijn avontuur pas op 19 juli eindigt met de eindstrijd.

De bezuinigingen op de publieke omroep raken uiteraard ook de NOS en dus heeft hoofdredacteur Xander van der Wulp vervelend nieuws moeten melden aan een deel van zijn groep commentatoren. Waar bij de vorige edities van het WK nog alle duels werden becommentarieerd vanuit het stadion zal dat deze keer slechts bij een deel het geval zijn.

Daardoor stuurt de omroep bij dit toernooi slechts vier commentatoren richting de Verenigde Staten. Jeroen Elshoff, Jeroen Grueter, Jan Roelfs en Arman Avsaroglu zijn voor deze editie de gelukkigen. Elshoff deed bij de laatste twee WK's het commentaar tijdens de finale, maar dat zal deze keer niet het geval zijn.

Eerste WK-finale

De NOS heeft namelijk naamgenoot Grueter aangewezen om commentaar te geven bij de grootste wedstrijd uit het internationale voetbal. Voor hem wordt het de allereerste keer dat hij de commentator is bij de WK-finale. In 2012 en 2024 gaf hij wel al commentaar bij de EK-finale, die in beide gevallen werd gewonnen door Spanje.

Ondanks dat hij nooit eerder de WK-finale live versloeg, is de 57-jarige Grueter geen groentje op wereldkampioenschappen. Na 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 en 2018 gaat hij deze zomer voor de zevende maal commentaar geven bij het WK. Grueter ontbrak bij het vorige wereldkampioenschap in Qatar vanwege privéomstandigheden, maar is er deze zomer dus wel weer bij.

Vaste stem van voetbalgame

Grueter zal voor de jongere voetbalvolgers een hele bekende stem hebben. Hij geeft niet alleen regelmatig commentaar bij wedstrijden van Oranje en in Studio Sport, maar ook vormt hij samen met Sierd de Vos het Nederlandse commentaarduo in de game EAFC. Dat spel stond vroeger bekend onder de naam FIFA.

