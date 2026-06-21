Scheidsrechter Danny Makkelie fluit de laatste groepswedstrijd van Marokko op het WK, in de Nederlandse nacht van woensdag op donderdag tegen Haïti in Atlanta. Deze aanstelling is opmerkelijk, want de partij heeft veel invloed op het toernooiverloop voor Oranje.

Het wordt voor de 43-jarige Nederlander zijn tweede duel in de Verenigde Staten, na ruim een week geleden al de eerste wedstrijd van de Amerikanen tegen Paraguay te hebben geleid. Makkelie viel toen op door na het bekijken van de videobeelden een gele kaart voor de Amerikaan Tim Ream in te trekken en in plaats daarvan tegenstander Miguel Almirón te bestraffen voor een schwalbe. Dit was mogelijk door de nieuwe regels die sinds dit WK gelden.

Opmerkelijke aanstelling

Het is opmerkelijk dat Makkelie de leiding krijgt over deze wedstrijd van Marokko. De uitkomst van deze wedstrijd heeft namelijk direct invloed op het toernooiverloop van het Nederlands elftal. Mocht Oranje namelijk eerste of tweede worden in hun groep, treffen ze de nummer één (als Oranje zelf tweede wordt) of nummer twee (als Oranje zelf eerste wordt) van groep C, de groep van Marokko.

De Marokkanen staan momenteel tweede in die groep. Ze hebben evenveel punten als Brazilië, maar een minder doelsaldo. De Brazilianen treffen in hun laatste groepswedstrijd Schotland, een moeilijkere tegenstander dan Haïti. Marokko speelde eerder 1-1 gelijk tegen Brazilië. Mochten beiden hun laatste wedstrijd winnen, wordt doelsaldo bepalend. Dit doelsaldo kan dus worden opgekrikt in Marokko's laatste wedstrijd tegen het zwakke Haïti.

Eerder WK's

Makkelie is bezig aan zijn derde WK. In 2018 in Rusland was de Nederlander een van de dertien videoscheidsrechters. Bij het WK van 2022 in Qatar leidde Makkelie als scheidsrechter in de groepsfase de wedstrijden Spanje - Duitsland en Polen - Argentinië. Hij was ook actief op de EK's van 2021 en 2024.

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