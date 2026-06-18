Donyell Malen is een van de meest besproken spelers van het Nederlands elftal. De aanvaller van AS Roma is vooralsnog de eerste spits onder Ronald Koeman en hoopt dit wereldkampioenschap te gaan zorgen. Deze week kwam er een video met de spits naar buiten waarin Nederland iets te horen kreeg wat maar weinig mensen van hem weten.

Malen begon tegen Japan in de punt van de aanval. Ondanks de nodige kansen scoorde hij niet en speelde de spits met Oranje gelijk: 2-2. Desalniettemin lijkt hij ook tegen Zweden weer de voorkeur te krijgen boven aanvallers als Memphis Depay, Brian Brobbey en Wout Weghorst.

De aanvaller kende geweldige maanden bij AS Roma waar hij de ene naar de andere bal tegen het net schoot. Hij is dus een van de grote namen binnen Oranje, maar dat betekent niet dat hij ook de baas is in de kleedkamer. De muzieksmaak van Malen wordt namelijk niet bepaald gedeeld met de andere internationals.

Ruth Jacott en René Froger

Dat vertelt Malen in gesprek met presentator Jay-Jay Boske. "Mijn moeder heeft me op laten groeien met 100% NL", vertelt de aanvaller terwijl hij zijn privécollectie aan auto's laat zien. En dus luisterde Malen als klein kind naar Ruth Jacott en en René Froger. "Dus dat luister ik ook wel soms, stiekem. Ik heb echt een lijstje met mijn beste vriend. Bijna zevenhonderd nummers", claimt hij.

Vervolgens krijgt Malen de vraag welke muziek er in de kleedkamers van het Nederlands elftal uit de speakers komt. "Niet die lijst", lacht Malen. "Als het een beetje gezellig moet worden kan die lijst wel komen." Meestal wordt er gekozen voor een andere playlist. "We hebben een lijst waar je gewoon iets in kan zetten. Als jij voor de wedstrijd een nummer wil horen, dan zet je die er in."

Malen laat die kans echter aan zich voorbijgaan. "Maar dat doe ik niet, want dan denkt echt iedereen... Gordon met Never Nooit Meer, voor een wedstrijd. Dat gaat niet hoor."

Muzikale selectie van Nederland

Binnen de selectie van het Nederlands elftal zitten een aantal spelers met een muzikale carrière. Memphis Depay en Noa Lang hebben in het verleden wat nummers uitgebracht. Ook Lutsharel Geertruida heeft zijn eigen nummer.

Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond (19.00 uur) het tweede groepsduel op dit WK tegen Zweden. De Scandinaviërs wonnen met liefst 5-1 van Tunesië in hun eerste wedstrijd en gaan dus aan kop van Groep F.

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