Na lang wachten is het dan eindelijk zover: Oranje neemt het zondagavond op tegen Japan in de eerste wedstrijd van het WK. Frenkie de Jong en Ronald Koeman verzekeren alle fans ervan dat het Nederlands elftal is er klaar voor. Bondscoach Koeman heeft de laatste tijd redelijk vastgehouden aan zijn opstelling en doet dat tegen Japan ook. Dit is de opstelling van Oranje tegen Japan.

Ronald Koeman gaf één naam in elk geval al prijs op de persconferentie en dat was die van doelman Bart Verbruggen. De 23-jarige sluitpost raakte geblesseerd in het oefenduel met Oezbekistan en trainde daarom twee dagen apart. Het zorgde voor enige paniek bij de Oranjefans, maar dat bleek nergens voor nodig. Verbruggen is weer fit en staat gewoon in de goal.

Memphis of Malen in de spits

Koeman heeft geen enkele naam gewisseld ten opzichte van zijn laatste twee basisopstellingen. Hij heeft meermaals aangegeven dat hij wilde oefenen met de vaste basiself waar mogelijk. Met de fitheid van Memphis was zijn ideale opstelling in de oefenduels niet mogelijk, maar Koeman gaf de update dat zijn nummer 1 spits tóch 100% hersteld is.

"Hij zou zelfs vanaf het begin kunnen spelen", hintte Koeman op de persconferentie. Maar dat risico neemt hij nog niet. Koeman is wel vaker voorzichtig met het brengen van zijn spelers. Daarbij gaat Memphis hoogstwaarschijnlijk nog van grote waarde zijn verderop in het toernooi, dan wil je hem niet snel blesseren.

Dat heeft ook alles te maken met de woorden van Koeman op de persconferentie over Crysencio Summerville. De buitenspeler valt op in positieve zin en levert goed werk op de rechterflank. Koeman zoekt al jaren naar een echte buitenspeler en lijkt er in hem een gevonden te hebben. Die zal hij niet snel meer op de bank zetten.

Het middenveld blijft ook altijd een hoofdpijndossier voor Koeman. Hij heeft drie geweldige middenvelders, maar ook in de afgelopen oefenwedstrijden is gebleken dat alle drie tegelijk opstellen niet altijd goed uitpakt. Gravenberch en De Jong zijn te veel van hetzelfde en Reijnders is geen echte 10. Met Justin Kluivert op 10 was Oranje veel dreigender. Mogelijk staat er voor hem een plekje klaar, daarbij moet wel gezegd worden dat ook hij net van een blessure terugkomt.

De enige linie waar Koeman zich geen zorgen over hoeft te maken, is de achterhoede. De vier namen van Dumfries, Van Hecke, Van Dijk en Van de Ven kan hij blindelings op zijn papier zetten. Ook Gakpo is altijd zeker van een basisplek en zal tegen Japan ook weer belangrijk moeten zijn.

Opstelling Oranje

Verbruggen; Dumfries, van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast werd ook al gesproken over de vermoedelijke opstelling van Koeman tegen Japan. Daarin kwamen Robert Maaskant, Ali Boussaboun en Ralf Seuntjens in een verhitte discussie over de spitsenpositie. Luister de podcast elke ochtend om 7.30 uur in jouw favoriete app.

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