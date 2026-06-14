De dag is eindelijk daar: het Nederlands elftal gaat aan het WK voetbal beginnen. Dat doet het met een wedstrijd tegen Japan. Om 22.00 uur trappen de landen af in Dallas Stadium. Lees hieronder op welke zender jij naar Nederland - Japan kijkt.

Het belooft een mooie sportzondag te worden, met verder Max Verstappen in de Formule 1, de World Cup of Darts met Michael van Gerwen en Gian van Veen, tennis en hockey. Het toetje bestaat uit Oranje dat het WK aftrapt tegen Japan.

Bart Verbruggen fit

Het goede nieuws voor Oranje is dat doelman Bart Verbruggen fit is. Hij viel in het laatste oefenduel met Oezbekistan op Amerikaanse grond uit met een heupblessure. Verbruggen trainde enkele dagen apart, maar maakte vrijdag zijn rentree bij de groep. Verder schepte Koeman ook duidelijkheid over zijn tweede en derde doelman.

Memphis Depay kan starten

Ander onderwerp van gesprek op de persconferentie in Arlington was de spitspositie. Die werd de laatste twee oefeninterlands ingevuld door Donyell Malen, die ondanks veel kansen niet wist te scoren. Hij voelt de hete adem in de nek van Memphis Depay, de topscorer aller tijden van Oranje. "Memphis is fit en kan starten", verzekerde Koeman. "We zijn tien dagen geleden aan de voorbereiding begonnen en hij heeft stappen gemaakt. Hij is fitter geworden. Dat ziet er goed uit. Hij is een belangrijk onderdeel van eventueel succes op dit WK."

Als Depay begint tegen Japan, dan moet Koeman beslissen of Malen of Crysencio Summerville de rechtsbuiten van Oranje in het eerste WK-duel is. "Binnen het Nederlands elftal zijn er niet veel spelers die aan de rechterkant kunnen spelen", zei Koeman. "Veel van mijn buitenspelers hebben de voorkeur voor de linkerkant. Crysencio Summerville speelde de laatste duels goed op de rechterflank. Dus er is een kans dat hij start tegen Japan."

Zender Nederland - Japan

Zondagavond om 22.00 uur precies weten we exact welke elf van Oranje gaan spelen. Dan vangt de wedstrijd namelijk aan. Nederland - Japan is te zien op NPO 1. De voorbeschouwing begint na het groepsduel van Curaçao tegen Duitsland (aftrap 19.00 uur). Vanwege bezuinigingen heeft de NOS ervoor gekozen om niet analisten naar de VS af te reizen.

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