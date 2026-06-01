Crysencio Summerville leeft zijn jongensdroom. De aanvaller van West Ham United werd door Ronald Koeman opgeroepen voor het WK, maar had dat na een blessure in maart allerminst zien aankomen. De 24-jarige Rotterdammer was dan ook aangenaam verrast toen het verlossende telefoontje kwam.

Summerville zou eigenlijk al in maart voor het eerst worden opgeroepen voor Oranje, maar raakte vlak voor de interlandbreak geblesseerd. Dat zette zijn WK-droom op het spel. "De trainer moet je natuurlijk zien, om te kijken of je in de groep past. Qua speelstijl, maar ook hoe je in de groep ligt. Dus het was wel een verrassing", vertelt hij aan ESPN.

Doelenbord van Summerville

Toch had Summerville zijn doel nooit losgelaten. Aan het begin van elk seizoen schrijft hij zijn doelen op een bord én WK-deelname stond daar dit jaar prominent op. "Ik heb gezegd dat ik op het WK wil zijn. Ik ben 24, dat is een mooie leeftijd. Ik ben gewoon dankbaar dat ik hier mag zijn." Het goede nieuws bereikte hem thuis, omringd door zijn familie. "Er kwam veel emotie los, zeker ook vanwege het seizoen dat ik heb gehad, met veel blessures. We hebben het gevierd. Alle dank naar God."

De pijlsnelle buitenspeler komt bij Oranje weinig vreemde gezichten tegen. De aanvaller speelde in totaal 37 interlands voor diverse jeugdelftallen van de KNVB en kent veel spelers van vroeger. "Ik ken nog veel jongens van de jeugd, dus dat zit wel goed eigenlijk." Zijn kwaliteiten zijn de bondscoach ook niet ontgaan. "Ze hebben denk ik een aantal wedstrijden gezien, dus qua kwaliteit weten ze wel wat ik kan", stelt Summerville.

Links of rechsbuiten?

Het afgelopen seizoen speelde de geboren Rotterdammer 34 wedstrijden voor West Ham United, verreweg het grootste deel als linksbuiten. Toch maakt het voor hem niet uit op welke flank hij speelt. "Ik ben mijn carrière bij Leeds United gewoon begonnen aan de rechterkant. Ik ben ready voor alles." De aanvaller werkt al jaren met zijn personal trainer Ivandro Monteiro om het maximale uit zichzelf te halen. "Extra training is belangrijk om in wedstrijden toch nog meer te geven qua details."

Toch kende het seizoen ook een bittere bijsmaak. West Ham United degradeerde dit jaar uit de Premier League, ondanks een persoonlijk sterk seizoen van Summerville. De aanvaller kon de neergang van zijn club niet voorkomen, maar zijn individuele prestaties waren goed genoeg om Koeman te overtuigen.

WK in zicht

Nederland neemt het op het WK op tegen sterke tegenstanders. Oranje is ingedeeld in een groep met Japan, Zweden en Tunesië. De eerste wedstrijd staat gepland op 14 juni tegen Japan. Summerville hoopt daarin zijn debuut te maken in het Oranje-shirt. "Ik kan niet wachten om te starten. Vanaf het eerste fluitsignaal is het gaan voor mij."

