Het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman trainde zondag voor de eerste keer gezamenlijk in aanloop naar het WK voetbal. Ook Erwin Koeman, de broer van Ronald, was als assistent-coach uiteraard aanwezig bij de aftrap van de voorbereiding op het WK. De oudste Koeman-broer is deze week echter ook nog ergens anders bij betrokken, want hij geeft de aftrap bij een actie voor het goede doel.

Het Nederlands elftal verzamelde zich afgelopen weekend in Zeist en zondag was het tijd voor de eerste training van Oranje. Daar mochten ook 1500 toeschouwers bij aanwezig zijn. Zij zagen liefst 27 spelers op het veld, want naast 25 van de 26 voetballers uit de WK-selectie waren er ook twee reserves aanwezig.

Uiteraard was ook de voltallige staf van het Nederlands elftal van de partij bij de eerste training richting het WK van deze zomer. Bondscoach Ronald Koeman kreeg daarbij onder meer gezelschap van zijn broer Erwin, die sinds 2023 één van de assistenten is. De oudste Koeman-broer doet er dus alles aan om Oranje te helpen voor het eindtoernooi, maar ondertussen zet hij zich ook nog in voor het goede doel EpilepsieNL.

Dochter met epilepsie

Die organisatie zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar epilepsie en voor de begeleiding van mensen met die aandoening. EpilepsieNL houdt deze week en collecteweek en Erwin Koeman geeft daar de aftrap van. Het goede doel wil aandacht vragen voor technieken die epileptische aanvallen sneller kunnen herkennen.

De assistent-bondscoach heeft een dochter met epilepsie en weet dan ook als geen ander wat de impact is van de aandoening op de persoon en hun naasten. "Mensen hebben vaak een verkeerd beeld van epilepsie. Ze denken meteen aan de ergste vormen van aanvallen, terwijl daar niet altijd sprake van is. Met mijn ambassadeurschap wil ik meer openheid en bekendheid geven over epilepsie. Want hoe meer we weten, hoe beter", aldus Koeman in het officiële statement van het goede doel over de collecteweek.

Epilepsie

Bij epilepsie vindt er een tijdelijke verstoring in de hersenen plaats, een ‘kortsluiting’. Iemand krijgt dan een epileptische aanval. Door die ‘kortsluiting’ heb je even geen controle meer over je lichaam. Van het voelen van een vreemde tinteling, niet uit je woorden kunnen komen of even voor je uit staren, tot op de grond vallen, even buiten bewustzijn zijn en schokken met je armen en benen. Hoe een epileptische aanval er precies uitziet, hangt af van waar de ‘kortsluiting’ in de hersenen plaatsvindt.

WK-voorbereiding

Koeman bereidt zich tijdens de collecteweek met Oranje voor op het WK voetbal. Nederland speelt woensdag de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in Rotterdam en reist een dag later af naar de Verenigde Staten. Daar speelt het op 8 juni nog een oefenduel tegen Oezbekistan voordat het WK op 11 juni begint. Drie dagen na de start van het toernooi speelt Nederland de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Daarna volgen wedstrijden tegen Zweden (20 juni) en Tunesië (26 juni).

