West Ham United-speler Crysencio Summerville heeft het bont gemaakt. De Nederlandse buitenspeler, die ook in de belangstelling staat van Suriname, heeft een fikse boete gekregen omdat hij in een zeer prijzige Mercedes reed terwijl hij een rijverbod had, zo meldt 'The Sun'.

Summerville moet vanwege dit incident 10.000 pond lappen. Dat is omgerekend zo'n 11.550 euro. Daarnaast is ook zijn rijvebod verlengd met zes maanden. Het is nog niet helemaal duidelijk of de politie de auto van de 24-jarige Summerville in beslag heeft genomen. De Nederlander komt met een boete nog redelijk goed weg, want hij liep namelijk het risico op een celstraf van maximaal zes maanden.

Volgens documenten die The Sun on Sunday heeft ingezien, heeft Summerville erkend dat hij achter het stuur zat terwijl zijn rijbewijs was ingenomen.

Oproep van Koeman?

Summerville ontbrak dit weekend bij West Ham United vanwege een lichte kuitblessure, maar hoopt desondanks deze week op een oproep van bondscoach Ronald Koeman voor de komende interlandperiode. Daarin oefent het Nederlands elftal voor het WK voetbal tegen Noorwegen en Ecuador. Suriname speelt ondertussen de intercontinentale play-offs voor het WK tegen Bolivia en Irak.

"Ruud van Nistelrooij (assisent bondscoach Ronald Koeman, red.) vertelde dat Oranje mij nauwlettend volgt”, zei Summerville tegen het Algemeen Dagblad. "Natuurlijk was dat geweldig nieuws. En ja, de bondscoach van Suriname, Henk ten Cate, belde ook. Ik ben een kind van Surinaamse ouders, ik ga jaarlijks op vakantie naar Suriname, dus ook dat deed mij veel.”

Summerville wil niet te hard van stapel lopen, maar weegt de voor- en nadelen zeker af. "Of kiezen tussen Nederland en Suriname moeilijk is? Ik ben nog niet opgeroepen voor Oranje, dus het moment is nog niet daar. Maar ik heb mijn hele leven voor de Nederlandse jeugdelftallen gespeeld, de band met de KNVB is er dus ook en ook al lange tijd.”

Suriname

De aanvaller werd eerder ook genoemd als mogelijke international van Suriname, maar bondscoach Henk ten Cate liet zondagochtend in Goedemorgen Eredivisie weten te verwachten dat Summerville uiteindelijk voor Nederland kiest.