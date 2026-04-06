Memphis Depay is nog lang niet klaar bij het Nederlands elftal. De spits, die onlangs topscorer wordt, heeft zijn verhaal nog altijd niet afgemaakt bij Oranje en vindt dat alle criticasters 'moeten relaxen'.

Memphis is inmiddels 32 jaar en speelt nog altijd regelmatig bij zijn club Corinthians. De spits kampt op dit moment met een blessure, maar de Braziliaanse club wil graag met hem door. Memphis heeft nog een contract tot 31 juli 2026, maar de clubleiding van Corinthians heeft al aangegeven dat de gesprekken over een verlenging met de spits gaande zijn. Volgens transfermarkt vertegenwoordigd de aanvaller nog altijd een transferwaarde van acht miljoen euro.

Ook bij het Nederlands elftal is Memphis nog altijd van waarde. De spits werd begin september de topscorer aller tijden van Oranje. Memphis staat op dit moment op 55 doelpunten in 108 interlands. Bondscoach Ronald Koeman neemt hem nog altijd steevast op in zijn selectie, ook voor de afgelopen interlandperiode. Toen meldde Memphis zichzelf echter af door zijn blessure. Als de spits fit is, lijkt hij wel zeker van zijn plekje in de selectie voor het aankomende WK.

'Ik ben net 32, relax man'

In gesprek met Kick 't Met van Ziggo Sport kijkt Memphis ook vooruit naar de komende jaren van zijn carrière. De spits laat duidelijk merken dat hij voorlopig nog niet gaat stoppen en snoert iedereen die dat wel denkt de mond. "Uiteindelijk als het klaar is en ik mijn voetbalschoenen daadwerkelijk ophang, maar die tijd is er nog niet. Ze moeten gewoon relaxen. Ik heb ze een soort reden gegeven door naar Brazilië te gaan. Ze dachten: 'Hij is klaar'. Nee man. Ik ben net 32, relax man."

Ook op het WK wil Memphis weer van waarde zijn. "Ik ben fit en speel nog in het Nederlands elftal. We doen ons ding, we gaan gewoon weer strijden. En wanneer ik het niveau niet meer aankan of er is iemand anders die tegen me zegt dat ze het niet meer in mij zien zitten. Dan is dat oké. Maar nu, ik ben nog niet klaar."